New Delhi: Lundi 5 juillet, l’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan a sorti le premier look du film ‘Bhoot Police’ mettant en vedette son mari Saif Ali Khan sur son Instagram et les fans sont enthousiasmés par son nouveau personnage intrigant ! Sur l’affiche, Saif Ali Khan porte une veste en cuir noir et un collier souvent vu dans les films surnaturels. L’acteur est également vu portant une arme à pointes avec des colliers de perles qui y sont suspendus.

Kareena a partagé la photo avec une légende intelligente et a écrit: « Ne craignez pas le paranormal et sentez » Saif « avec VIBHOOTI. #BhootPolice Bientôt sur @disneyplushotstarvip ».

Découvrez l’affiche du premier aperçu:

Le film d’horreur ‘Bhoot Police’ est réalisé par Pavan Kirpalani et devrait sortir le 10 septembre de cette année. Le film met en vedette Saif Ali Khan, Yami Gautam, Jacqueline Fernandez et Arjun Kapoor

Selon un rapport de l’IANS, le tournage du film avait commencé en novembre dernier et s’était terminé le 5 février. Le film a été tourné à travers l’Himachal Pradesh, Mumbai et Jaisalmer au Rajasthan.

Le réalisateur du film Pavan Kirpalani, est connu pour d’autres films d’horreur tels que « Ragini MMS » et « Phobia ».