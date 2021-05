Kareena Kapoor partage la photo de Taimur avec son petit frère le jour de la fête des mères, dit «  garde la foi  »! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Kareena Kapoor Khan a souhaité à ses fans une bonne fête des mères avec une photo en noir et blanc absolument adorable de ses deux fils – Taimur, quatre ans, avec son petit frère de trois mois.

Kareena s’est rendue sur son Instagram dimanche 9 mai pour partager un article sur la fête des mères, demandant à ses fans de garder foi et d’espérer. «आज उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है,

Et ces deux-là me donnent l’espoir … pour un avenir meilleur Bonne fête des mères à toutes les belles et fortes mères là-bas … Gardez la foi », a lu le post de l’actrice« Jab We Met ».

Cependant, la voleuse de spectacles reste la photo de ses deux fils. On peut voir le grand frère Taimur Ali Khan tenant son jeune frère dans ses bras et souriant devant la caméra.

La mère de deux enfants avait déjà partagé un article sur la façon dont les enfants deviennent orphelins en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Partageant un numéro d’assistance téléphonique pour ces enfants, l’actrice a écrit: «Mon cœur va aux enfants laissés seuls à cause de la pandémie – soit ils ont perdu un ou les deux parents à cause du virus, soit les parents sont à l’hôpital. la National Child Helpline (1098) pour informer sur les enfants qui sont seuls à cause de Covid-19. Nous ne pouvons même pas commencer à comprendre le traumatisme.

Kareena est devenue maman pour la deuxième fois le 21 février 2021 et a eu la chance d’avoir un deuxième fils.

Le couple qui s’est marié le 16 octobre 2012 a accueilli leur premier enfant ensemble, son fils Taimur Ali Khan, le 20 décembre 2016.

Bebo n’a pas encore révélé le nom de son nouveau paquet de joie.