Kareena Kapoor, Le « week-end productif » de Karisma Kapoor consiste à se régaler de nourriture, à faire la sieste ensemble ! – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: Le dernier post Instagram de l’actrice Kareena Kapoor Khan est la preuve qu’elle et sa sœur Karisma sont de grandes gourmandes. À l’occasion de la Journée de l’amitié et de la Journée des sœurs, les célèbres sœurs Kapoor ont passé du temps de qualité entre elles et se sont liées autour d’un repas.

Prenant sur Instagram, Kareena a posté une vidéo, dans laquelle on peut les voir dévorer des aliments appétissants puis dormir ensemble sur un canapé. « Ce que je veux dire quand je dis… » Lolo et moi avons passé un week-end productif. #ReelItFeelIt #NationalSistersDay #MyLoloIsTheBestest », a-t-elle écrit sur Instagram.

Les célébrations du week-end des sœurs Kapoor ont reçu un grand accueil des utilisateurs des médias sociaux. « Aww… les mignonnes… La meilleure façon de célébrer la fête des sœurs », a commenté un internaute. « Hahahha… Lolo et Bebo sont les meilleurs, » a écrit un fan. Karisma a également partagé la même vidéo sur son compte Instagram.

« J’adore toujours nos déjeuners », a-t-elle légendé le clip.

Plus tôt dans la journée, Karisma a traité ses fans avec une image de retour d’eux dans laquelle Kareena semblait lui donner une cure de jouvence.