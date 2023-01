Kareena Kapoor laisse tomber une vidéo de Taimur Ali Khan skiant comme un pro-WATCH

On dirait que Kareena et Saif s’éclatent dans les Alpes suisses ! Kareena, qui se rend chaque année en Suisse pour les célébrations du Nouvel An (à l’exception des trois dernières années), profite des montagnes enneigées et de la beauté pittoresque du pays et les fans adorent les photos et les vidéos.



Dimanche, Kareena a partagé une vidéo de son fils aîné Taimur Ali Khan skiant dans la neige et c’est sûrement la chose la plus mignonne sur Internet. À l’occasion du réveillon du Nouvel An, Kareena s’est rendue sur Instagram pour partager une belle photo d’elle profitant du dernier coucher de soleil de 2022. Elle a écrit : “Poursuivre le dernier coucher de soleil de 2022 et poser tout en y étant… Chalo 2023… aa jao… je suis prêt pour toi.”











Jeudi, Kareena a régalé ses fans en mettant en ligne une belle photo de famille avec ses garçons ! Sur l’image, ils étaient tous les quatre assis sur un tronc d’arbre tombé avec une voiture, des pins, des maisons et de la neige en arrière-plan.







Jeh était assis avec sa mère, tandis que Taimur était assis avec Saif. Kareena et Saif se sont jumelés dans des doudounes noires. Kareena et Saif sont mariés depuis près de 10 ans. Les deux ont travaillé ensemble dans LOC Kargil (2003) et Omkara (2006), mais c’est sur les plateaux de tournage du film Tashan de 2008 qu’ils sont tombés amoureux. Et le 16 octobre 2012, ils se sont mariés. En 2016, les deux sont devenus parents d’un fils Taimur et en février 2021, ils ont accueilli Jeh.



Kareena et Saif adorent voyager. Ils passent généralement leurs étés en Angleterre et leur Nouvel An dans les Alpes suisses. Pendant ce temps, sur le front du travail, Kareena a été vue pour la dernière fois dans l’artiste familial Laal Singh Chaddha aux côtés d’Aamir Khan. Dirigé par Advait Chandan, le film n’a pas réussi à impressionner le public au box-office. Elle sera ensuite vue dans le thriller du réalisateur Sujoy Ghosh qui est basé sur le livre The Devotion Of Suspect X.

Il met également en vedette Vijay Varma et Jaideep Ahlawat. En dehors de cela, elle a également le prochain film sans titre du réalisateur Hansal Mehta. Saif, d’autre part, a récemment été vu dans le thriller d’action Vikram Vedha aux côtés de Hrithik Roshan et Radhika Apte. Il sera ensuite vu dans un prochain film pan-indien Adipurush aux côtés des acteurs Prabhas et Kriti Sanon. (Avec contribution de l’ANI)



