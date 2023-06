Kareena Kapoor laisse tomber des aperçus de vacances à Londres, les expressions loufoques de Saif Ali Khan volent la vedette

Saif Ali Khan et Kareena Kapoor passent du bon temps à Londres avec leurs fils Taimur et Jeh. Le couple s’est envolé pour le pays européen, peu de temps après la sortie du film très médiatisé de Saif, Adipurush. Laissant de côté toutes les critiques en cours autour du film, Saif a décidé de se glisser dans la peau d’un explorateur et de plonger dans les mystères de notre planète, à la BBC Earth Experience à Londres. Pendant le voyage, Kareena a offert aux fans quelques aperçus de sa sortie en famille sur ses histoires Instagram.

Saif Ali Khan pose maladroit dans un selfie avec Kareena Kapoor

Kareena Kapoor nous a présenté son « monde » Saif Ali Khan dans un selfie hilarant avec son mari. Le couple a été aperçu en train de poser pour un clic, derrière la réplique de la Terre. Alors que Kareena était magnifique avec ses expressions de modèle, affichant sa mâchoire pointue, c’est Saif qui a attiré notre attention avec ses vibrations maladroites. Il a fait un signe de victoire avec ses mains et a affiché un large sourire hilarant. Les deux clichés suivants montraient Taimur regardant avec émerveillement les constellations artificielles affichées sur un écran géant.

Sur la dernière photo, Kareena avait son bras enroulé autour de Saif. Derrière eux, il y avait une exposition élaborée de la réplique de la Terre et des étoiles. Le couple de Bollywood arborait des avatars décontractés. Kareena a enfilé un t-shirt noir à col en V avec une paire de jeans droits en denim. Ses cheveux étaient coiffés en chignon et elle portait un sac à bandoulière noir. Saif était vêtu d’une chemise à col blanc, qu’il a associée à un short rouge et des baskets blanches.

La sœur de Saif Ali Khan, Saba Ali Khan, partage une photo de Jeh

Saif Ali Khan et Kareena Kapoor ont également rendu visite à la sœur de Saif, Saba Ali Khan, à Londres. Elle nous a laissé jaillir en déposant une adorable photo de Jeh sur Instagram. Le petit portait une chemise bleue et un boxer gris. Il a été capturé dans tous les sourires, tenant une orange dans ses petites mains. Appelant Jeh de « jeune garçon espiègle », Saba a écrit: « Mon Gunda (goon) jaan baba! Il est devenu un jeune garçon espiègle et je l’aime plus !! … grandit vite! Mahsha’Allah! »

Saif Ali Khan et Kareena Kapoor devant le film

Côté travail, on verra ensuite Saif Ali Khan dans Devara de Kortala Siva, aux côtés de Jr NTR et Janhvi Kapoor. Les projets à venir de Kareena incluent The Crew de Rhea Kapoor, avec Tabu, Kriti Sanon et Diljit Dosanjh. Elle fait également partie du film sans titre de Hansal Mehta et de The Devotion Of Suspect X de Sujoy Ghosh, basé sur un livre.