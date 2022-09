Kareena Kapoor Khan s’ouvre sur l’éducation de Taimur et Jeh : “Ils devraient savoir que leur mère va aussi travailler”

Kareena Kapoor Khan a été heureusement mariée à Saif Ali Khan. En plus d’être une femme qui travaille, elle est maintenant aussi une mère qui travaille de deux enfants, Taimur et Jeh. L’actrice de Laal Singh Chaddha a toujours réussi à créer un précédent pour les femmes enceintes tout au long de ses deux grossesses. Tout en parlant d’élever ses enfants Taimur et Jeh, Kareena a dit qu’ils devraient savoir que les femmes de la famille vont aussi travailler comme les hommes.

Dans sa récente interview avec News18, Kareena a déclaré qu’elle avait dit à Taimur que certains jours, elle devait sortir pour travailler et certains jours, son père devait le faire. L’actrice travaille depuis que Taimur a sept mois. Elle dit que Taimur a compris ce fait et elle pense que ses deux enfants devraient grandir pour comprendre que leurs parents vont travailler pour qu’ils puissent tous avoir une bonne vie.

Kareena a également déclaré que ses enfants devraient également respecter les femmes de la maison et savoir que leur mère va aussi travailler. Et cela fera toujours partie de leur vie. C’est ainsi que Kareena veut que ses enfants soient élevés. Elle a également expliqué pourquoi Jeh avait une expression grincheuse face à la caméra. L’homme de 41 ans a dit cela peut-être parce qu’il se demande pourquoi les gens continuent de cliquer sur des photos de lui.

Kareena et Saif se sont mariés en 2012 après être sortis ensemble pendant quelques années. Ils sont devenus parents de leur premier fils Taimur en 2016. Ils ont accueilli leur deuxième enfant Jeh en 2021. Kareena est la deuxième épouse de Saif après Amrita Singh qui est mère de ses deux enfants Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan. On les voit souvent passer du temps ensemble pendant leurs vacances en famille.