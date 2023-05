Kareena Kapoor Khan sort vêtue d’un t-shirt Rag and Bone de 6 ans; prouve que les classiques sont pour toujours

Dans la liste des célébrités les plus en vogue de Bollywood, Kareena Kapoor Khan est parmi les meilleurs. Depuis ses débuts, elle est une pionnière. Elle n’a jamais manqué une occasion de laisser tout le monde terrassé par ses looks à la mode. Qu’il s’agisse de robes moulantes, de saris ou de power dressing, elle sait comment être toujours à la mode. Même pendant ses grossesses, Kareena Kapoor Khan s’est assurée de toujours avoir l’air aussi classe que jamais. Elle fait partie de ceux qui choisissent le confort mais pas le style. Pour elle, confort et style doivent aller de pair. Ces jours-ci, Bebo se glisse dans des tenues décontractées de base pour combattre la chaleur. Aujourd’hui, elle a été aperçue dans un t-shirt oversize et un jean. Mais attendez, ce T-shirt qu’elle a déjà porté !

Kareena Kapoor Khan porte un T-shirt de 6 ans avec swag

Kareena Kapoor Khan a été aperçue aujourd’hui dans un t-shirt cool sur le thème de Goa. Elle l’a associé à un jean confort basique. Mais savez-vous quel âge a ce T-shirt ? Kareena Kapoor Khan avait porté ce t-shirt lors de la projection du film Chef de Saif Ali Khan en 2017. On ne plaisante pas. C’est un T-shirt en soie Rag & Bone qui coûtait environ Rs 25 000 à l’époque ! Eh bien, Kareena Kapoor Khan prouve qu’elle est l’une des nôtres. Si vous aimez quelque chose, vous ne le lâcheriez pas, n’est-ce pas ? Surtout s’il s’agit d’un vêtement confortable mais élégant qui vous va parfaitement.

Voici une photo récente de Kareena Kapoor Khan et une de la projection du film Chef.

Découvrez la vidéo de Kareena Kapoor Khan ci-dessous :

Sur le front du travail, Kareena Kapoor Khan a été vue pour la dernière fois à Laal Singh Chaddha avec Aamir Khan. Le film n’a pas très bien marché au box-office. Maintenant, elle est devenue productrice et sera à l’affiche du prochain film de Hansal Mehta. Il n’a pas encore reçu de titre. En dehors de cela, elle a également un film intitulé The Crew. Elle partagera l’espace écran avec Tabu et Kriti Sanon dans celui-ci. Veere Di Wedding 2 de Rhea Kapoor est également sur les cartes, mais les fabricants n’ont pas encore annoncé la même chose. Elle a joué aux côtés de Sonam Kapoor, Swara Bhasker et Shikha Talsania dans le premier épisode de Veere Di Wedding.