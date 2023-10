Kareena Kapoor Khan sort dans une robe verte ; Les internautes demandent « L’hôpital ka dress kyun pehna hai ? »

Kareena Kapoor Khan fait souvent tourner les têtes avec sa déclaration de style. Mais cette fois, la diva ne semble pas d’humeur à faire une déclaration de mode et plutôt à se sentir à l’aise. Cependant, le minimum n’est pas quelque chose qui n’est pas pour l’actrice de Jaane Jaan. Bebo a été vu faire une apparition dans la ville vêtu d’une tenue verte ample, et cela n’a pas réussi à impressionner. Eh bien, vous vous habillez toujours pour impressionner. Mais Internet est devenu fou et se moque fortement de Bebo pour être passée au vert et lui demander pourquoi elle porte une robe d’hôpital.