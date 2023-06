Kareena Kapoor Khan se promène avec ses garçons Saif Ali Khan, Taimur et Jeh [View Adorable Pics]

Kareena Kapoor Khan profite du blues en milieu de semaine avec sa famille. L’actrice est très active sur les réseaux sociaux et donne souvent un aperçu de ses vacances et partage des photos avec la famille. Elle chérit chaque instant et tient ses fans au courant de ses dernières photos des voyages qu’elle fait. Il y a quelques heures, elle a posté d’adorables photos avec son mari, l’acteur Saif Ali Khan, et ses fils Taimur Ali Khan et Jehangir sur le gramme.

L’actrice de Laal Singh Chaddha a partagé quelques photos franches sur ses histoires Instagram. Bebo s’est promenée avec son mari et les enfants. Kareena, qui tourne actuellement à Mumbai, a partagé trois photos d’un de ses voyages. Sur la première photo, elle marche main dans la main avec son mari Saif Ali Khan. Alors que sur la deuxième photo, ses garçons Taimur et Jeh les ont rejoints. Taimur correspond à la vitesse de ses parents tandis que Jeh marche derrière. Sur la troisième photo, elle a partagé un selfie avec le message « air frais ».

Découvrez les dernières photos de Kareena Kapoor Khan ici

Kareena Kapoor Khan portait une chemise à rayures noires et blanches avec un jean baggy évasé. D’autre part, Saif Ali Khan portait un t-shirt blanc et un pantalon noir associés à une veste noire. Sur la première photo, elle a attaché ses cheveux en poney mais sur la deuxième photo, elle les a laissés ouverts. Elle laissa tomber ses cheveux et sentit la brise. Elle a écrit un message dans les deux images qui se lit conjointement « continue à bouger bébé » en ajoutant un emoji au cœur rouge.

Côté travail, Kareena Kapoor sera ensuite vue dans The Crew d’Ekta Kapoor et Rhea Kapoor. Elle partagera l’écran avec Tabu et Kriti Sanon dans le réalisateur de Rajesh Krishnan. Le film verra également Diljit Dosanjh et Kapil Sharma en tête. Ensuite, l’actrice a également Devotion of Suspect X de Sujoy Ghosh. Kareena est devenue productrice pour son prochain film réalisé par Hansal Mehta. On dit qu’elle joue un détective et une mère qui enquête sur un meurtre dans une ville du Buckinghamshire. Le titre provisoire du film est The Buckingham Murders.