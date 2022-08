Kareena Kapoor Khan se fait brutalement troller pour son commentaire sur Geet de Jab We Met a contribué à augmenter les revenus des chemins de fer indiens

Kareena Kapoor Khan a beaucoup fait les gros titres ces derniers temps. Depuis la sortie de Laal Singh Chaddha co-vedette Aamir Khan, l’actrice fait souvent la une des journaux. Kareena Kapoor Khan a été occupée à faire des apparitions, à donner des interviews et à promouvoir Laal Singh Chaddha ces jours-ci. Elle a récemment participé à Affaire Toh Banta Hai, un spectacle comique mettant en vedette Kusha Kapila, Riteish Deshmukh et Varun Sharma pour n’en nommer que quelques-uns. La blague de Kareena Kapoor Khan sur son personnage a augmenté les revenus de les chemins de fer indiens est devenu le sujet de conversation de la ville.

Kareena affirme que Geet a aidé à augmenter les revenus des chemins de fer indiens

Dans le dernier épisode de Case Toh Banta Hai sur Amazon Prime Mini TV, Kareena Kapoor Khan a fait une apparition. Les photos et vidéos de Kareena Kapoor Khan étant la patronne dans une superbe tenue blanche sont devenues virales. Les vidéos Reel de Bebo ont également attiré l’attention des masses. Et dans l’épisode, Kareena Kapoor a également fait une blague sur la façon dont son personnage, Geet de Jab We Met d’Imtiaz Ali, a contribué à augmenter les revenus des chemins de fer indiens. Elle a également déclaré qu’après le film, les ventes de sarouels en Inde avaient également augmenté. Se glissant dans son personnage de Geet des années plus tard, Bebo a déclaré: “Mere Geet joue karne ke baad sarouel ki sale aur Indian Railways ki revenue, dono badh gayi hai au fait.”

La déclaration de Kareena Kapoor est critiquée

Kareena Kapoor Khan arrive toujours à la tendance nouvelles de divertissement. Et maintenant, cette déclaration de l’actrice a également attiré l’attention des masses. Et elle se fait encore une fois troller pour avoir fait une blague à ce sujet. L’un des internautes a appelé le commentaire de Kareena, un commentaire exalté. Découvrez les tweets ici :

Jusqu’à il y a 10 ans, les chemins de fer indiens perdaient 43% de leurs revenus dans les trains de voyageurs. Kareena était donc responsable d’une perte plus élevée. ? Malay Lakhani ?? (@ChugleeKhor) 20 août 2022

Par conséquent, les chemins de fer devraient donner la royauté à Kareena ! SANJAY SINGH (@singh_nalran) 20 août 2022

Kareena Kapoor dit qu’elle a augmenté les revenus d’Indian Railways avec le rôle de Jab We Met Le personnage de JAB WE MET(geet) a augmenté le trafic ferroviaire : Kareena Khan https://t.co/nED6dS4JdT passant par @htshowbiz D’ACCORD! ATTRIBUER SA PENSION FERROVIAIRE DE TOUTE FAÇON VA ÊTRE ASSIS SANS EMPLOI ?#BoycottBollywood JAYAKRISHNA NAIR (@JKnair18) 20 août 2022

Kareena Kapoor dit qu’elle a augmenté les revenus d’Indian Railways en jouant à Geet dans Jab We Met https://t.co/ZB8OVG9ISX passant par @htshowbiz Avec son commentaire captivant dans le cas de Lal Singh Chadha, il n’y a aucune chance que quiconque gagne en publicité maki via HER.https://t.co/aXHUYp2rwR Col IB Dutt (retraité) (@ibdutt) 20 août 2022

Kareena Kapoor dit qu’elle a augmenté les revenus d’Indian Railways en jouant Geet dans Jab We Met. Ces célébrités de Bollywood sont tellement déconnectées de la réalité qu’elles se demandent pourquoi les gens ne se connectent pas avec elles.https://t.co/H4aZhpkFKQ Aditya Singh (@aditya_xing) 19 août 2022

Oui, c’était le premier film jamais tourné en train, avant cela, personne ne savait que nous avions aussi le transport ferroviaire. Latish (@latishachary) 20 août 2022

, VJ (@MeraNamVijay) 20 août 2022

Après la catastrophe du LSC pic.twitter.com/CseKXj7NOa rae (@ChillamChilli_) 20 août 2022

Lolz. C’est comme @ajaydevgn disant, après #Tanhaji les gens ont commencé à monter plus de chevaux que de vélos. OH! ‘PARLER’ (@sacchrin) 20 août 2022

C’était vraiment un briseur de cerveau par #KareenaKapoorKhan pic.twitter.com/yYkbIElqts Sanjay Tanwani ?? (@tanwani_sanjay) 20 août 2022

En raison de son film « Chupke Chupke » Le nombre de muettes a augmenté. Paapsee 2.O (@paapseeparody) 20 août 2022

Femme délirante ! Rishi Kant (@RishiKantworld) 20 août 2022

Kareena à la réception après Laal Singh Chaddha

On dit que Laal Singh Chaddha est un désastre au box-office. La vedette de Kareena Kapoor Khan et Aamir Khan est un remake de la vedette de Tom Hanks Forrest Gump et est sorti le 11 août. Cependant, le film n’a pas réussi à recréer de magie au box-office. Au lieu de cela, cela a été la plus grande tendance pour toutes les mauvaises raisons. Laal Singh Chaddha a été appelé au boycott. L’ancienne interview de Kareena Kapoor Khan dans laquelle elle affirmait que personne n’avait forcé les masses à regarder leurs films était devenue virale. Elle a été critiquée par la tendance au boycott après que sa dernière vidéo affirmant que les gens devraient regarder Laal Singh Chaddha est devenue virale.