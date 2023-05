Les célébrités de Bollywood ont été une cible facile de la pêche à la traîne sur les réseaux sociaux. Il n’y a pratiquement pas eu de célébrités qui n’aient pas fait l’objet de commentaires désagréables. Les internautes sont assez prompts à porter des jugements, surtout lorsqu’il s’agit d’une célébrité. Kareena Kapoor Khan redevient une cible. L’actrice est sortie dîner avec son cher mari, Saif Ali Khan. Bien sûr, les paparazzi étaient présents sur les lieux pour faire cliquer leurs photos. Une vidéo du lieu est devenue virale dans laquelle on pouvait voir une dame demander une poignée de main à Kareena Kapoor Khan. La diva a fait un signe de la main et a retiré un namaste mais n’a pas serré la main et cela a attiré l’attention de tout le monde.

La vidéo de Kareena Kapoor Khan devient virale

Alors que la vidéo devenait virale sur les réseaux sociaux, les internautes ont commencé à commenter l’attitude de Kareena Kapoor Khan. Un commentaire sur la vidéo disait: « Kya attitude hee in logo kaa … Public ki vajah se hee ye log. » Beaucoup de ses fans ont même manifesté son soutien. Certains ont déclaré qu’après la situation de COVID 19, les gens s’abstiennent de se serrer la main. L’un d’eux a commenté que Kareena avait bien accueilli la dame. Un commentaire sur la vidéo disait : « Après le covid, presque tout le monde s’abstient de se serrer la main, pourquoi cette haine alors ?? »

Découvrez la vidéo de Kareena Kapoor Khan ci-dessous :

Après la date du dîner, Kareena Kapoor Khan et Saif Ali Khan ont été assaillis par les fans et le couple star a patiemment posé pour des selfies avec les fans.

Côté travail, Kareena Kapoor Khan a son ardoise bien remplie. Elle sera ensuite vue dans le film de Hansal Mehta. Le titre de la même chose n’a pas encore été révélé. En dehors de cela, Kareena Kapoor Khan sera également vue dans The Crew. Elle partagera l’espace écran avec Kriti Sanon et Tabu dans celui-ci. Veere Di Wedding 2 est également sur les cartes. Cependant, Rhea Kapoor n’a fait aucune annonce officielle concernant le deuxième volet du film. La première partie avait Kareena Kapoor Khan, Sonam Kapoor, Swara Bhasker et Shikha Talsania dans les rôles principaux.

En parlant de Saif Ali Khan, l’acteur sera vu dans Adipurush. La bande-annonce du film de Prabhas qui met également en vedette Kriti Sanon sortira le 9 mai.