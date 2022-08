Kareena Kapoor Khan RÉVÈLE Taimur se demande pourquoi les paparazzi cliquent sur ses photos ; "Vous êtes célèbres..."

Kareena Kapoor Khan est au centre de toutes les attentions depuis qu’elle est enceinte de son premier enfant. Ensuite, son fils Taimur Ali Khan est devenu le centre d’intérêt des paparazzi et maintenant son deuxième fils Jeh Ali Khan attire également toutes sortes d’attention sur les réseaux sociaux. Cependant, Kareena n’a pas encore compris pourquoi les paparazzi veulent cliquer sur les photos de ses enfants. Elle a révélé que même Taimur lui posait la même question.

Lorsqu’on a demandé à Kareena de donner des conseils de maternité à Alia Bhatt pour élever ses enfants à l’ère des médias sociaux, elle a dit qu’il fallait apprendre à vivre avec. Révélant comment elle s’occupe des paparazzis, Bebo a déclaré à India Today : “Je suis comme ‘ouais, ok, d’accord, peu importe’. Prends juste une photo, prends une photo. Finis juste et ne me dérange pas après un point. C’est comme ça. Mais honnêtement, je ne comprends pas quelle est la raison pour laquelle ils voudraient le photographier.”

“Aujourd’hui, même mon fils (Taimur) me demande ‘Pourquoi me prennent-ils en photo ? Vous êtes célèbres et moi pas’. Il comprend cela. Et je ne sais pas pourquoi les gens ne le font pas. Il (Taimur) a dit , ‘Je ne suis pas célèbre’ et j’ai dit ‘Oui, tu ne l’es pas. Tu as un long chemin à parcourir. Tu n’es qu’un enfant.’ Il le sait. Et les gens devraient le savoir”, a-t-elle ajouté.

Récemment, il y avait des rumeurs selon lesquelles Kareena était enceinte de son troisième enfant. Tout a commencé lorsqu’une photo de Kareena prise pendant les vacances est devenue virale, avec des rapports affirmant qu’elle montrait une bosse de bébé. Pendant ses vacances à Londres avec sa famille, elle s’est rendue sur Instagram pour répondre aux informations et a écrit : “Ce sont les gars des pâtes et du vin… calmez-vous… je ne suis pas enceinte… uffa. Saif dit qu’il a déjà beaucoup contribué trop à la population de notre pays… profitez de… KKK.”

Saif et Kareena se sont mariés le 16 octobre 2012. Le couple a accueilli leur premier fils, Taimur en 2016 et leur deuxième fils, Jeh en février 2021. Côté travail, Kareena attend actuellement la libération de Laal Singh Chaddha avec Aamir Khan. Elle est également prête pour ses débuts numériques et sera vue dans un projet OTT réalisé par Sujoy Ghosh.