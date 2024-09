Kareena Kapoor Khan révèle comment elle gère le temps d’écran pour Taimur et Jeh : « Les parents doivent aussi faire ce qu’ils veulent que leurs enfants fassent » | Hindi Movie News

Kareena Kapoor Khan célèbre ses 25 ans à Bollywood avec 2 grands films pan-indiens ?

Kareena Kapoor Khan a fêté ses 25 ans à Bollywood, avec son dernier film, Les meurtres de Buckinghamréalisé par Hansal Mehta, actuellement en salles. Lors d’un événement récent, Kareena a évoqué son parcours et partagé ses idées sur la façon dont elle gère temps d’écran pour ses fils, Taimur et Jeh.Lorsqu’on lui a demandé quels étaient les films préférés de son fils Taimur, Kareena a souri et a mentionné qu’il adorait regarder Bhool Bhulaiyaa avec son père, Saif Ali Khan. Elle a plaisanté en disant qu’elle montrerait ses films à ses enfants lors de l’événement, en disant : « Je devrais peut-être leur faire regarder quelque chose au festival, je pense. Parce que c’est diffusé. »Kareena Elle a également évoqué la nécessité de réguler le temps passé devant un écran pour ses fils. « Du lundi au vendredi, le temps passé devant un écran est nul ! Mais ensuite, il me demande toujours : « Mais alors, pourquoi regardes-tu la télé ? » « Pourquoi es-tu sur ton téléphone ? » De nos jours, les parents doivent aussi faire ce qu’ils veulent que leurs enfants fassent. Donc, quand nous voulons les mettre au lit, nous lisons aussi et ne regardons pas la télévision jusqu’à ce qu’ils s’endorment. Parce que je suppose qu’ils apprennent par l’exemple – il n’y a pas d’autre moyen. Ils vont nous voir sur le téléphone ou sur l’écran. Ils voudront faire ça », a-t-elle déclaré à News 18.

Actuellement, Kareena est acclamée pour son rôle dans The Buckingham Murders, un thriller policier qui a reçu des commentaires positifs du public et des critiques. En parlant de son rôle, Kareena a expliqué qu’elle avait toujours voulu jouer une détective et qu’elle l’avait désormais fait. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais vraiment pensé à un genre particulier en incarnant différents personnages.

« Je considère les personnages comme quelque chose que j’aimerais jouer. Parce qu’il faut passer 50, 60, 70 jours avec ce personnage en soi. Il faut donc vraiment aimer le faire. C’est la chose la plus importante, je pense, pour un acteur. Prendre plaisir à jouer ce rôle. Sinon, comment pourras-tu passer autant de temps à incarner cette personne en particulier ? » explique Kareena.