Kareena Kapoor Khan révèle ce qui se passe à l’intérieur de sa camionnette ; Rhea Kapoor appelle cela une “arnaque” [View Pics]

Kareena Kapoor Khan est connue pour partager des photos de ses lieux de tournage et vanity van sur son flux Instagram. Parlant de la même chose, l’actrice a posté une photo de son déjeuner avec son équipe dans sa camionnette. Dans les selfies pris, l’actrice a l’air sexy dans une tenue traditionnelle. Elle a enfilé un maquillage minimaliste, un bindi noir et des jhumkas. Sur les autres photos, sa styliste, maquilleuse, coiffeuse profite d’un bon déjeuner.

Sur la première image, Bebo porte une tenue grise et des boucles d’oreilles tandis que sur les autres photos; les visages tristes et heureux des membres de son équipe sont vus; qui déjeunent. On dirait que Bebo a passé un bon moment avec eux. Partageant les photos, elle a écrit que ce qui se passe à l’intérieur d’une vanity van reste à l’intérieur de la vanity van et dans leurs hanches.

Découvrez les clichés de Kareena Kapoor Khan depuis son van :

Peu de temps après, la sœur de Sonam Kapoor, Rhea Kapoor, a commenté en disant “Scam Van” et a tagué Bebo et Mickey Contractor qui est une maquilleuse. Mickey, sur les photos, est vu en train de savourer de la nourriture du sud de l’Inde. Il a commenté en disant qu’il devait faire attention en mangeant dans sa camionnette. Il a également ajouté un emoji riant.

Découvrez le commentaire de Rhea Kapoor sur la dernière photo de Kareena Kapoor Khan ici:

Découvrez la photo de Kareena Kapoor Khan avec Amrita Arora- Mallika Bhat de BFF:

En parlant de Kareena Kapoor Khan, elle a eu 42 ans le 21 septembre. Elle avait posté une jolie photo avec Amrita Arora et Mallika Bhat qui sont ses meilleures amies. Tout en partageant le message, elle a écrit que le rire est le meilleur remède et que rien ne vaut un rire chaleureux avec les meilleures amies.

Professionnellement, l’actrice a été vue pour la dernière fois dans Laal Singh Chadha d’Aamir Khan. Elle serait ensuite vue dans The Devotion Of Suspect X de Sujoy Ghosh qui a également Vijay Varma et Jaideep Ahlawat. Elle a également un projet avec Rhea Kapoor.