Kareena Kapoor Khan révèle ce qu'elle tolère à propos d'Aamir Khan, dit "Akshay Kumar termine..."

Le mardi 2 août, Karan Johar a dévoilé le teaser du cinquième épisode de la saison en cours de son émission de chat Koffee With Karan mettant en vedette Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan, qui feront la promotion de leur prochain film Laal Singh Chaddha, dont la sortie en salles est prévue le Le 11 août, sur le canapé Koffee.

Dans la promo, Aamir est vu en train de lire une question à Kareena sur une pancarte, “Qu’est-ce que tu tolères chez moi que tu ne tolérerais pas chez les autres?”, À laquelle l’actrice d’Héroïne répond, “Vous prenez environ 100 à 200 jours pour terminer un film tandis qu’Akshay Kumar le termine en 30 jours”. Cette réplique surprend l’acteur de Dangal qui lance “Arre !”.

Partageant la promo, le réalisateur de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani a écrit : “Un duo à ne pas manquer ! Sur le canapé de Koffee cet épisode, il y a deux Khans épiques et ça ne peut pas être plus sauvage que ça !”. Il a également partagé que, contrairement aux autres épisodes qui sont diffusés tous les jeudis à 19 heures, le cinquième épisode sera diffusé à 12 heures le 4 août.





Laal Singh Chaddha est devenu le sujet de conversation de la ville alors que les internautes ont lancé pour la première fois le hashtag #BoycottLaalSinghChadhha sur Twitter après que de vieilles vidéos des déclarations controversées d’Aamir et Kareena ont fait surface en ligne. Plus tard, les fans de la superstar ont commencé le hashtag #IndiaWithLaalSinghChaddha soutenant le film et exhortant les gens à regarder le film dans les salles.

Outre Aamir et Kareena, qui ont déjà partagé l’écran dans 3 Idiots et Talaash, Laal Singh Chadha met également en vedette Mona Singh et Chaitanya Akkineni dans des rôles clés. Une adaptation de Tom Hanks avec Forrest Gump, plusieurs fois oscarisé, le réalisateur Advait Chandan sortira le 11 août et affrontera Akshay Kumar et Bhumi Pednekar avec Raksha Bandhan réalisé par Aanand L. Rai.