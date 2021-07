Kareena Kapoor Khan révèle ce que Taimur aime dans ses repas alors qu’ils apprécient CE repas italien

Kareena Kapoor Khan s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager ce qu’elle avait mangé avec son fils aîné, Taimur. Elle a posté une photo de son assiette composée de pâtes fusilli et de beaucoup de légumes verts.

Elle a révélé que Taimur aime manger de nombreux légumes verts dans ses repas. Sur la photo, une partie du plat italien était servie avec des haricots et du poivron. Elle l’a légendé, « Tim aime le garder VERT » avec des emojis coeur rouge. Taimur est aussi appelé Tim.

Plus tôt cette année, l’acteur de » Chameli » a révélé que son mari Saif Ali Khan et son fils adoraient passer du temps dans la cuisine. Lors de son apparition dans une émission de cuisine « Star Vs Food », Kareena avait déclaré: « Taimur et Saif adorent ça, ils adorent être dans la cuisine et je suis en quelque sorte en charge de la musique. Ils aiment écouter de la bonne musique jazz. » Elle a également déclaré que pendant le verrouillage, Saif était occupé à expérimenter beaucoup de nourriture dans la cuisine.

Kareena a récemment célébré l’anniversaire de sa sœur, Karisma Kapoor, en coupant un gâteau à minuit en présence de sa famille proche et de ses amis. Elle a également posté une bobine sur son Instagram pour souhaiter à sa sœur un montage émotionnel de photos d’eux ensemble. Elle a également été vue lors de la cérémonie de pendaison de crémaillère de son père, la nouvelle maison de Randhir Kapoor à Bandra, Mumbai. Sa sœur, Neetu Kapoor et Riddhima Kapoor Sahni ont également assisté à la cérémonie.

Kareena et Saif ont accueilli leur deuxième enfant plus tôt cette année. Le couple a caché son identité aux médias. Cependant, Kareena a souvent taquiné les fans avec des aperçus du bébé, sans révéler son visage.