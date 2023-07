Kareena Kapoor Khan profite d’un match de volley-ball de plage avec son fils Taimur pendant leurs vacances en Italie

Kareena Kapoor Khan profite actuellement de vacances d’été en Italie avec son mari l’acteur Saif Ali Khan et ses fils, Taimur et Jeh.

Kareena s’est rendue sur Instagram Stories pour partager une photo de Taimur face au terrain de beach-volley, appréciant le match les bras croisés, dimanche soir. Elle a ajouté la légende « Beach Volleyball » (émojis du cœur) et a déclaré que le match était entre les États-Unis et la Norvège en ajoutant les émojis du drapeau américain et du drapeau norvégien, et a également écrit : « Quel match (ok les émojis). » Elle a également partagé une autre photo du match de volley-ball de plage où les joueurs ont été vus jouer et elle a également ajouté un GIF « Vibe » à la photo.

Non seulement le match de volley-ball de plage, Kareena a également partagé d’autres photos de la beauté pittoresque de l’Italie. Elle a posté une photo de la verdure depuis le balcon de sa chambre d’hôtel. Elle a écrit avec elle : « Bonjour (emojis arc-en-ciel et cœur rouge). » L’actrice de Laal Singh Chaddha a ajouté un aperçu de son somptueux dîner, une image en gros plan d’un bol rouge avec de la soupe placé à côté d’une bougie rouge allumée. Il y avait aussi d’autres plats sur la table. Kareena a ajouté « l’heure du dîner ! » GIF à la photo.

La semaine dernière, Kareena a partagé une photo avec son mari Saif Ali Khan de leurs vacances où les deux avaient l’air décontracté et chic en même temps lors de leur déjeuner à la plage. Kareena a été vue portant une chemise surdimensionnée à rayures bleues et blanches sur un bikini rouge, tandis que Saif a opté pour une chemise bleue avec une casquette cool. Le couple était assis à une table de déjeuner avec des boissons sur le devant. Elle a également ajouté la légende « Déjeuners d’été (emoji arc-en-ciel, emoji coeur rouge et emoji étoile) », avec sa photo.

Kareena Kapoor Khan s’est mariée avec Saif Ali Khan le 16 octobre 2012 après quatre ans de fréquentation. Le couple a accueilli leur premier fils Taimur Ali Khan le 20 décembre 2016 et leur deuxième fils Jehangir Ali Khan le 21 février 2021. Elle partage souvent des photos et des vidéos de sa famille et du plaisir qu’ils ont ensemble sur ses réseaux sociaux. poignées.

Kareena Kapoor sera ensuite vue à l’écran dans The Crew aux côtés de Tabu, Kriti Sanon et Diljit Dosanjh. Le film devrait sortir en salles en mars 2024. Elle a également le réalisateur de Hansal Mehta, The Buckingham Murders, prévu pour la sortie.

