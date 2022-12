Kareena Kapoor Khan, Pooja Hegde et d’autres divas’ Top 10 des moments ensoleillés

Ce n’est pas facile de rester loin de sa famille pendant des mois. La maison Bigg Boss est tout cela. Cela fait plus de 2,5 mois maintenant que les candidats sont enfermés à l’intérieur Grand Patron 16 loger. Naturellement, ce sera un moment émouvant pour quiconque lorsqu’une lettre de la maison arrivera. Nimrit Kaur Ahluwalia et Shalin Bhanot eu la chance de lire des lettres envoyées par les membres de leur famille. Dans la tâche d’hier, il y avait des options pour lire la lettre, la réaction des fans ou la capitainerie. Ils ont choisi de lire des lettres et ils étaient en larmes. Maintenant, l’ex-femme de Shalin Bhanot, Dalljiet Kaur, lui a écrit un message spécial.

Bigg Boss 16 : Dalljiet Kaur veut que Shalin Bhanot joue franc jeu

Dalljiet a partagé le clip de Shalin Bhanot en larmes en voyant la lettre de chez lui. Dans la légende, elle lui a souhaité bonne chance dans son voyage et lui a demandé de jouer franc jeu et avec son cœur. Dans la vidéo, Shalin a déclaré qu’il rendrait les membres de sa famille fiers et qu’il essayait d’être un bon père. Dans la lettre, ses parents lui ont demandé de jouer indépendamment et de gagner le spectacle. De temps en temps, Shalin Bhanot a mentionné Dalljiet sur Bigg Boss 16 et l’a qualifiée de femme digne.

Découvrez le post de Dalljiet Kaur ci-dessous:

Shalin Bhanot fait la une des journaux depuis qu’il est entré dans la maison Bigg Boss 16. Au départ, il était dans les nouvelles à cause de Sumbul Touqeer Khan. Ensuite pour sa liaison avec Tina Datta. Ils sont devenus des amis très proches mais après la réintégration de Tina après l’expulsion, leur équation a changé. Tina Datta ne considère plus Shalin Bhanot comme une amie.

Dans l’épisode d’hier, Nimrit Kaur Ahluwalia a également eu un moment d’émotion en lisant la lettre envoyée par ses parents. Elle est également devenue émue lorsque Sajid Khan l’a blâmée pour les sentiments croissants d’Abdu Rozik.