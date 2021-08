Kareena Kapoor Khan partage une vidéo inédite des jours de grossesse et dévore une grande pizza toute seule

Kareena Kapoor Khan et Saif Ali Khan sont devenus parents pour la deuxième fois en février de cette année. Le couple a eu la chance d’avoir un petit garçon qu’ils ont appelé plus tard Jeh. Bebo aime et travaille et cela ressort clairement du fait qu’elle a travaillé avec diligence pendant et juste après ses deux grossesses.

Mercredi 4 août, Kareena a posté une vidéo adorable sur son Instagram et a partagé avec ses fans que pendant sa grossesse, elle « démolirait une pizza après l’autre », ce qui a choqué ses amis. Dans la vidéo, Kareena est vêtue d’une chemise blanc cassé et d’un pantalon beige alors qu’elle est assise sur son canapé et dévore la pizza.

L’actrice a les cheveux attachés en un chignon haut et a une lueur sur son visage. Kareena prend une tranche de pizza puis y ajoute une autre tranche de pizza inversée et mange la délicatesse italienne comme un sandwich. La vidéo de l’acteur a définitivement fait saliver ses fans.

En partageant la vidéo, Kareena a écrit: « Voici une chose intéressante que vous « pétrissez » à savoir sur moi quand j’étais enceinte … J’étais une fille gourmande en pizza qui démolissait une pizza après l’autre et mes amis regardaient incrédulité, j’ai capturé cela et plus de mon voyage de grossesse dans mon livre. Le lien de pré-commande est dans ma bio PS Je suis toujours un ÉNORME passionné de pizza #AsYouCanSee. «

Réagissant à la vidéo, les fans de Kareena l’ont comblée d’amour et de louanges. « Jo kareena kapoor se Jale wo Zara side se chale », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Wowww sis. » Un troisième utilisateur a écrit: « Mon préféré », tandis qu’un quatrième a commenté: « Tu es tellement incroyable bebo. »

Bebo, qui a endossé le chapeau d’un auteur pour la première fois, sortira bientôt son premier livre « Kareena Kapoor Khan’s Pregnancy Bible » où elle a écrit en détail les expériences et les choses qu’elle a apprises pendant ses deux grossesses. Avant la sortie, l’actrice a partagé des anecdotes interférentes sur ses jours de grossesse.

Il y a quelques jours, Kareena a partagé une vidéo où elle peut être vue allongée et se détendre sur son canapé tout en regardant l’émission primée aux Emmy Awards ‘Schitt’s Creek’ sur sa tablette et a révélé que c’était sa série préférée pendant la grossesse.

« Mom TV time » est une chose… et j’en ai profité quand je m’attendais à #HappyCamper Je n’ai jamais autant apprécié TLC, les frottements des pieds et #SchittsCreek que pendant ma grossesse. Des moments comme ceux-ci sont une partie merveilleuse de mon voyage maternel, qui est capturé dans mon livre de grossesse… le lien de pré-commande est dans ma bio », a-t-elle écrit dans la légende.

Sur le plan du travail, Kareena sera ensuite vue dans la vedette d’Aamir Khan ‘Laal Singh Chadha’ et le drame d’époque de Karan Johar ‘Takht’.