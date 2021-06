Kareena Kapoor Khan partage une jolie vidéo de Taimur Ali Khan essayant de construire un château de sable à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement

L’actrice Kareena Kapoor Khan a traité samedi 5 juin ses fans avec un montage vidéo d’elle et du fils aîné de Saif Ali Khan, Taimur Ali Khan, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement. Vêtu d’un t-shirt Tom and Jerry rose et bleu et d’un short bleu foncé, Taimur peut être vu en train de jouer sur la plage.

Pieds nus sur le sable, l’enfant star essaie de construire un château de sable avec ses mains. En partageant la vidéo, Kareena a écrit : Protect Heal Love #WorldEnvironmentDay. »

Les fans ont versé leur amour sur la mignonne Tim Tim et ont laissé tomber des emojis cardiaques dans les commentaires. « MON TIM A TOUS GRANDI QUOI ?? a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a écrit: « CES IMAGES ONT BÉNI MA JOURNÉE OH MON DIEU. »

Taimur Ali Khan est l’un des enfants vedettes les plus aimés et nous comprenons parfaitement pourquoi. Avec son look mignon et adorable, il a charmé d’innombrables personnes au fil des ans.

Kareena partage souvent des photos de Taimur et de son plus jeune fils sur Instagram. Le jour de la fête des mères 2021, Kareena est allée sur sa page Instagram et a partagé une jolie photo en noir et blanc de Taimur tenant son petit frère dans ses bras.

« Aaj umeed pe hai duniya kaayam (l’espoir est ce qui maintient les gens en vie) Et ces deux-là me donnent de l’espoir… .

Kareena et Saif ont été bénis avec Taimur en décembre 2016. En février de cette année, le couple d’acteurs a accueilli leur deuxième fils, dont le nom ou le visage n’a pas encore été révélé.

Côté travail, Kareena sera bientôt vue dans le réalisateur d’Advait Chandan ‘Laal Singh Chaddha’ aux côtés d’Aamir Khan. Ce sera le premier film de Kareena depuis qu’elle a eu son deuxième bébé en février de cette année. Elle a également aligné le drame d’époque « Takht » de Karan Johar.