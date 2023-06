Kareena Kapoor Khan partage une adorable photo de Saif Ali Khan, Jeh pratiquant le yoga

Lors de la Journée internationale du yoga 2023, Kareena Kapoor Khan a publié d’adorables photos de sa famille pratiquant le yoga et les fans ne peuvent s’empêcher d’adorer Saif Ali Khan et Jeh.

Mercredi, Kareena Kapoor Khan s’est rendue sur son Instagram et a partagé une photo de Saif Ali Khan et Jeh pratiquant le yoga sur un tapis dans la maison, tandis que Taimur Ali Khan a été vu en train de faire de la boxe en arrière-plan. Jeh a été vu en train de copier son père en short tandis que Saif a été vu portant un t-shirt noir et un jogging gris avec des baskets blanches et un foulard rouge. La famille de Kareena avait l’air enthousiaste en faisant les poses de yoga. L’actrice a légendé le post, « Ça commence sur le MAT…[star and angel emoji]. Guérir [heart emoji] Inspirer [heart emoji] Aimer [heart emoji]. Bonne journée internationale du yoga… #Continuez à bouger… »





Les fans étaient ravis de voir le duo père-fils faire du yoga et ont partagé leurs réflexions dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « Jeh ressemble à bébé Kareena. » Un autre a écrit: « C’est trop mignon. » Un autre fan a commenté: « Magnifique famille ». Un autre commentaire disait: « C’est la photo la plus mignonne sur Internet aujourd’hui. » Un autre a écrit: « Tellement adorable. »

Kareena Kapoor Khan, qui partage souvent un aperçu de la pratique du yoga, a un jour exprimé son amour pour le yoga dans une interview et a déclaré : « Le yoga est très inclusif, et tout ce dont on a besoin est le zèle pour s’engager. Pour moi, le yoga est une approche saine du bien-être qui a un impact sur l’esprit, le corps et l’âme, et il n’y a aucune condition préalable pour commencer le yoga.

Saif Ali Khan a récemment été vu dans le film Adipurush réalisé par Om Raut. L’acteur a essayé le rôle de Lankesh (Ravana) dans le film qui est basé sur l’épopée Sankskrit Ramayana. Le film mettait également en vedette Prabhas, Kriti Sanon, Sunny Singh et Devdatta Nage dans des rôles clés. L’acteur sera ensuite vu dans le film Devara avec Jr NTR et Janhvi Kapoor. Dirigé par Koratala Siva, le film devrait sortir l’année prochaine.

Kareena Kapoor, quant à elle, sera vue dans The Crew de Rhea Kapoor, qui met également en vedette Tabu, Kriti Sanon et Kapil Sharma, entre autres. Le film devrait sortir cette année.

