Le premier regard de Saif Ali Khan de son film « Bhoot Police » a été dévoilé aujourd’hui. L’acteur incarnera le personnage de « Vibhooti » dans le film, qui met également en vedette Arjun Kapoor, Yami Gautam, Jaaved Jaaferi et Jaqueline Fernandez. La comédie d’horreur sera présentée en première sur Disney + Hotstar.

Saif enfile un avatar grunge mais élégant dans l’affiche. Sur la photo, Saif peut être vu dans une veste en cuir noire et une chemise noire. Il a deux colliers sur lui et tient une arme qui semble aider à capturer les fantômes.

Bien que Saif ne soit pas présent sur les réseaux sociaux, sa femme et actrice Kareena Kapoor Khan a partagé le premier regard sur son Instagram. Kareena a sous-titré le message d’une manière pleine d’esprit. « Ne craignez pas le paranormal et sentez-vous « Saif » avec VIBHOOTI. #BhootPolice Bientôt sur @disneyplushotstarvip », a-t-elle écrit.

Arjun Kapoor, Yami Gautam et Jaqueline Fernandez ont également partagé le premier regard sur leurs comptes Instagram respectifs. La prochaine comédie d’horreur devait auparavant sortir en salles le 10 septembre. Cependant, les créateurs auraient confirmé sa sortie numérique en juin. « Bhoot Police » a été abattu dans l’Himachal Pradesh à la fin de l’année dernière.

Le prochain film est dirigé par Pawan Kripalani, qui a déjà réalisé des films comme « Ragini MMS » et « Phobia ». Le film retracera l’histoire d’un groupe de chasseurs de fantômes et leurs aventures hilarantes. « Bhoot Police » marque la première collaboration entre Saif et Arjun, qui sort actuellement avec la meilleure amie et actrice de Kareena, Malaika Arora.

Le prochain film est produit par Ramesh Taurani et Akshai Puri. En plus de « Bhoot Police », Saif sera également vu dans « Adipurush » de Prabhas. Dans le réalisateur d’Om Raut, Saif jouera le rôle de Ravana. Saif, qui est apparu pour la dernière fois dans la série Amazon Prime Video « Tandav », a également « Bunty Aur Babli 2 » en préparation.

(Avec entrées ANI)