Kareena Kapoor Khan partage le clic le plus mignon de Jeh et Randhir Kapoor pour souhaiter un joyeux anniversaire à son père [View Pic]

Kareena Kapoor Khan est une abeille sociale sur Instagram. Elle partage souvent des photos de sa famille, dont son mari Saif Ali Khan, et ses fils. C’est l’anniversaire de Randhir Kapoor aujourd’hui et Kareena Kapoor le fête en partageant la photo la plus mignonne. L’acteur légendaire a eu 76 ans et pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire, sa fille a fait un adorable post d’anniversaire sur son compte Instagram officiel.

Kareena Kapoor Khan partage une jolie photo inédite avec son père Randhir Kapoor et son fils Jeh pour souhaiter un joyeux anniversaire à la légende. En plus de la photo, Bebo a écrit une note amusante pour souhaiter à son père et ancien cinéaste acteur son 76e anniversaire. Dans la note, elle a écrit que ses deux garçons préférés sont occupés à faire ce qu’elle aime le plus. Dans l’image mignonne, grand-père et petit-fils font la moue. Alors que papa Randhir peut réussir l’examen de Kareena en faisant une moue parfaite, son fils Jeh s’est efforcé d’en faire une.

Peu de temps après avoir partagé les photos, les messages d’anniversaire ont commencé à affluer. Ses amis et amies ont laissé des commentaires et ont réagi à l’adorable photo. La sœur de Saif Ali Khan, Saba Ali Khan, a écrit joyeux anniversaire oncle. Les meilleures amies de Kareena Kapoor, Malaika Arora et Amrita Arora, ont laissé tomber des emojis au cœur rouge. Sanjay Kapoor a également souhaité que Randhir Kapoor l’appelle Dadoo.

Sur le front du travail, Kareena a été vue pour la dernière fois dans Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan, qui a lamentablement échoué au box-office. Dernièrement, elle était occupée à tourner à Londres pour le film sans titre de Hansal Mehta qui est présenté comme un mystère de meurtre et l’actrice jouera un détective. Bebo a une liste passionnante de projets à venir, y compris Le prochain de Sujoy Ghosh, qui est basé sur le roman The Devotion of Suspect X. Elle a également été encordée aux côtés de Tabu et Kriti Sanon pour The Crew financé par Ekta Kapoor et Rhea Kapoor.