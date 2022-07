Kareena Kapoor Khan partage des photos de vacances avec Jeh Ali Khan ; capture Saif Ali Khan-Taimur dans une photo de piscine franche maladroite

Les Pataudis alias Saif Ali Khan, Kareena Kapoor Khan, Taimur Ali Khan et Jeh Ali Khan profitent de leurs vacances attendues depuis longtemps. Les quatre d’entre eux sont actuellement en Italie pour passer des vacances en famille tout en grignotant les délices de l’Italie et en plongeant dans la piscine. Kareena Kapoor Khan, qui est un papillon social, a partagé des photos de leurs vacances dans ses histoires Instagram. Et c’est ce qu’elle a fait il y a quelques heures.

Le temps de détente de Kareena avec Jeh

Au début, Kareena Kapoor Khan a partagé des photos d’elle-même. Elle a utilisé l’astuce des images agrandies et finalement, nous voyons qu’elle est avec Jeh sur le Ponte Vecchio. La magnifique actrice avait cliqué sur quelques photos en solo. Elle a également partagé un cliché avec Jeh dans ses bras. L’actrice est vue dans un ensemble assorti tie-dye tandis que Jeh portait un t-shirt et un short gris. Il a été vu en train de déguster un fruit ressemblant à une cerise et son claquement franc vous fera aller de l’avant et de l’air en même temps. Découvrez les clichés de Bebo et Jeh ici :

Saif et Taimur se détendent dans la piscine

Tout en partageant ses photos, Kareena a également partagé une photo de Taimur Ali Khan et Saif Ali Khan. On les voit profiter du temps passé à la piscine. Saif est vu sur un flamant rose tandis que Tim est vu se reposer sur la queue du flamant rose, l’air battu. Il semble s’être beaucoup amusé dans la piscine avec son père. Bebo a ri de la photo et a également laissé tomber quelques émoticônes cœur-yeux. Regardez l’image ici :

Les vacances en famille de Kareena Kapoor Khan

Kareena Kapoor Khan, Saif Ali Khan et leurs enfants Jeh et Taimur ont d’abord visité Londres. L’actrice a exprimé sa gratitude pour avoir enfin pu s’attaquer à son poisson préféré dans son endroit préféré à Londres après deux ans. Depuis le début, elle partage des photos de Jeh ainsi que des selfies avec Saif et Taimur.

Kareena Kapoor Khan sera ensuite vue dans Laal Singh Chaddha aux côtés d’Aamir Khan.