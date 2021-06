Kareena Kapoor Khan partage des photos de Saif Ali Khan-Taimur célébrant la Journée internationale du yoga de la manière la plus adorable

Kareena Kapoor Khan est une fervente adepte du yoga. L’acteur ne pratique pas le yoga régulièrement, mais jure aussi par lui. Il s’avère que son mari, Saif Ali Khan et son fils Taimur Ali Khan ont également suivi ses traces. À l’occasion de la Journée internationale du yoga, Bebo a partagé des photos de Saif et Taimur pratiquant le yoga de la manière la plus adorable.

Sur la première photo, Saif et Taimur peuvent être vus en train de faire Garudasana ou la pose de l’aigle tandis que sur la deuxième photo, le duo père-fils fait Adho mukha svanasana ou la pose de chien tête en bas. Saif et Taimur ont pratiqué le yoga dans des tenues bleues assorties. Le maillot de couleur bleue de Taimur avait son surnom, Tim imprimé sur son dos avec le numéro 10.

En partageant les photos sur Instagram, Kareena a écrit : « Le mari et le fils suivent pour #InternationalYogaDay… nous nous inspirons toujours les uns les autres parce que l’inspiration commence à la maison… »

Les fans se sont extasiés sur la beauté du petit Taimur tout en pratiquant le yoga et ont versé de l’amour sur le post. Un utilisateur a commenté: « Tim est si mignon MashaAllah », tandis qu’un autre a écrit: « On dirait deux moines showlin .. » Un troisième utilisateur a écrit « What cutiesssss », Wale un quatrième a commenté: « C’est si mignon et adorable. »

Plus tôt dans la journée, Kareena a décrit comment son parcours de yoga, qui a commencé à partir du moment où elle a signé « Jab We rencontré », l’a aidée à être en forme et forte. Elle décrit le yoga comme son « temps pour moi ».

En partageant une photo d’elle exécutant Vrikshasana ou la pose de l’arbre dans des vêtements de sport bleus, Kareena a écrit: « Pour moi, mon parcours de yoga a commencé en 2006 lorsque j’ai signé Tashan et Jab We Met… un incroyable… qui m’a gardé en forme et fort. Maintenant, après deux bébés et quatre mois après l’accouchement… cette fois, j’étais juste épuisée et j’avais trop mal pour revenir, mais aujourd’hui, je m’y remets lentement et régulièrement. Mon temps de yoga est mon temps pour moi… et bien sûr, la cohérence est la clé… alors, continuez comme ça les gens. Sur cette note, je vais #StretchLikeACat et j’espère que vous aussi. @pumaindia #InternationalYogaDay.

Les acteurs Huma Qureshi et Katrina Kaif ont laissé tomber des cœurs dans la section des commentaires.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Kareena sera ensuite vue dans la vedette d’Aamir Khan «Laal Singh Chaddha», dans laquelle elle est romantiquement jumelée en face de lui. L’acteur a tourné pour le film lors de sa deuxième grossesse.