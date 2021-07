Kareena Kapoor Khan partage des photos de la deuxième séance photo de grossesse, cliqué une semaine avant l’accouchement de son fils Jeh

Kareena Kapoor a partagé des photos d’une séance photo qu’elle a réalisée une semaine avant la naissance de son deuxième enfant, Jeh. Elle est magnifique tout en exhibant son baby bump.

Kareena a republié la publication Instagram de Rohan Shrestha. Il l’a légendé: « Juste une semaine avant qu’elle ne livre pour la deuxième fois, j’ai eu le plaisir absolu d’avoir l’opportunité de réaliser des portraits Bebos (pour la deuxième fois). La première fois étant l’été 2017 «

Donnant des détails sur le tournage, il a ajouté: « Maquillage par l’intemporel @mickeycontractor, coiffé par mon vieil ami @tanghavri et coiffé par une autre légende de @yiannitsapatori Le tournage a été rendu possible par @poonamdamania et @nainas89 que j’ai une immense gratitude pour. Et surtout merci @kareenakapoorkhan pour avoir été gentil, patient et un merveilleux sujet à photographier au cours des années où nous avons travaillé ensemble

Depuis sa naissance plus tôt cette année, les fans ont hâte de voir le deuxième enfant de Kareena Kapoor Khan avec Saif Ali Khan et d’apprendre comment ses parents l’ont nommé. Kareena a partagé quelques photos du bébé nawab sur Instagram, mais son visage était obscurci.

Selon des rapports précédents, le couple se réfère affectueusement à leur deuxième enfant sous le nom de Jeh, et son nom légal n’a pas encore été déterminé. Cependant, maintenant, la nouvelle a été confirmée par le Times Of India.

Ils ont contacté Randhir Kapoor et il a confirmé la rumeur en disant : « Oui, le fils cadet de Kareena et Saif s’appelle Jeh ».

Pour les inconnus, en 2012, Kareena Kapoor et Saif Ali Khan se sont mariés lors d’une cérémonie privée en présence d’amis et de la famille. Taimur Ali Khan, leur premier enfant, est né le 20 décembre 2016. Jeh, le deuxième fils du couple, est né le 21 février de cette année.