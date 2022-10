Kareena Kapoor Khan partage d’adorables photos avec Saif Ali Khan à l’occasion de leur 10e anniversaire de mariage

Dimanche, l’actrice de Laal Singh Chaddha, Kareena Kapoor Khan, a envoyé des vœux chaleureux à son mari Saif Ali Khan, à l’occasion de son 10e anniversaire de mariage.



Kareena Kapoor est allée sur Instagram et a partagé quelques photos de retour qu’elle a sous-titrées, “Moi et toi, toi et moi vers l’éternité, nous allons … Happy10 Handsome Man.” Sur les photos, Bebo et Saif sont si adorables ensemble. Peu de temps après que l’acteur Heroine ait partagé ces photos, les fans et de nombreuses célébrités de la ville b ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur rouge et de souhaits pour le couple. “Des objectifs de couple pour toujours”, a commenté l’acteur Karisma Kapoor.



Malaika Arora a écrit : “Joyeux anniversaire mes amours”. “Couple préféré de Bollywood ! Intemporel et sans effort”, a commenté un fan.







Pour les non-initiés, Kareena et Saif ont travaillé ensemble dans LOC Kargil (2003) et Omkara (2006), mais c’est sur les plateaux de tournage du film Tashan de 2008 qu’ils sont tombés amoureux l’un de l’autre. Et le 16 octobre 2012, les deux se sont mariés.

En 2016, les deux sont devenus parents d’un fils Taimur et en février 2021, ils ont accueilli Jeh. Saif était marié à Amrita Singh avant Kareena et ils ont deux enfants ensemble, Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Kareena sera ensuite vue dans le prochain thriller du réalisateur Sujoy Ghosh, basé sur le livre The Devotion Of Suspect X. Il met également en vedette Vijay Varma et Jaideep Ahlawat.



En dehors de cela, elle a également le prochain film sans titre du réalisateur Hansal Mehta. Saif, d’autre part, a récemment été vu dans le thriller d’action Vikram Vedha aux côtés de Hrithik Roshan. Il sera ensuite vu dans un film pan-indien “Adipurush” aux côtés de Prabhas et Kriti Sanon. (Avec les entrées de l’ANI)