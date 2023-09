Kareena Kapoor Khan n’a pas démissionné, a-t-on demandé de quitter Kaho Naa Pyaar Hai ? La révélation CHOQUANTE d’Ameesha Patel, star de Gadar 2

Ameesha Patel est aux anges comme sa dernière sortie Gadar 2 s’est avéré être un succès à succès. Le film qui a ramené Sunny Deol sur grand écran est devenu l’un des plus gros succès de l’année 2023. Gadar 2 aurait franchi la barre des Rs 400 crore au box-office et se rapprocherait rapidement du cap des Rs 500 crore. Le film est sorti le 11 août et même après trois semaines, Gadar 2 ça va toujours fort. Ameesha Patel, qui joue le rôle de Sakina, est maintenant occupée à donner des interviews à succès. Dans sa dernière interview, elle a parlé de son premier film Kaho Naa Pyaar Hai qui a marqué l’entrée de Hrithik Roshan à Bollywood.

Ameesha Patel fait une révélation choquante

Tout le monde sait que c’était Kareena Kapoor qui était censée jouer aux côtés de Hrithik Roshan dans Kaho Naa Pyaar Hai. Mais elle a quitté le projet et Ameesha Patel est arrivée à bord. Maintenant, dans une interview avec Bollywood Bubble, Ameesha Patel a fait une révélation choquante selon laquelle Kareena Kapoor n’a pas reculé. Kaho Naa Pyaar Hai mais Rakesh Roshan lui a demandé de quitter le film en raison de différences créatives.

Ameesha Patel a déclaré que Rakesh Roshan avait fait cette révélation à propos de Kareena. Elle a ajouté que Pinkie, la femme de Rakesh Roshan, était très inquiète car les décors étaient prêts pour Kaho Naa Pyaar Hai et ils ont dû trouver un remplaçant pour Kareena en trois jours. Ameesha Patel aurait déclaré : « Et la tante Pinkie, sa femme et la mère de Hrithik, ont déclaré qu’elles étaient choquées parce que le décor était prêt, et qu’une Sonia de remplacement devait être trouvée dans trois jours, et des millions de roupies (avaient été dépensées) pour ce set, et c’était les débuts de Hrithik et tout le monde était vraiment stressé. Pinky tante m’a dit que le jour où Rakesh m’a vu au mariage, il n’a pas dormi de la nuit. Il m’a dit « J’ai eu ma Sonia, j’ai eu ma Sonia, mais J’espère qu’elle dira oui. »

Kareena Kapoor Khan sur le fait de ne pas faire partie de Kaho Naa Pyaar Hai

Dans le passé, Kareena Kapoor Khan a parlé de ne pas faire Kaho Naa Pyaar Hai. À Filmfare, elle a dit qu’elle était heureuse de ne pas avoir fait le film car Rakesh Roshan se concentrait uniquement sur son fils, Hrithik Roshan. Kaho Naa Pyaar Hai a été un énorme succès et a ouvert la voie à Hrithik.