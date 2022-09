Kareena Kapoor Khan MASSIVEMENT TROLLÉE avant son anniversaire pour avoir partagé une photo du roi Charles; les internautes disent : “Vit dans une bulle loin de la réalité” [View Reactions]

Il y a quelques jours, le monde a vu la disparition de Reine Elizabeth II et le monde a été témoin d’une vague d’émotions pour une raison quelconque, choisissant commodément d’ignorer non seulement la redondance des monarques à l’époque actuelle et le style de vie gratuit dont jouissent alors l’argent durement gagné des contribuables, mais aussi les nombreux squelettes dans son placard. Les Indiens étaient heureusement plus ou moins indifférents à son décès. Cependant, Kareena Kapoor Khan a récemment choisi de partager une photo du roi Charles de son couronnement sur elle Instagram histoire, qui a également servi d’hommage à reine Elizabeth. Cela attire la colère des internautes vers Kareena Kapoorqui l’a massivement trollé.