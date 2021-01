L’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan, qui va accueillir son deuxième enfant en mars, a emporté le blues du lundi avec une photo monochromatique d’elle-même. Sur la photo, on peut voir Bebo se détendre dans son pyjama alors qu’elle semble se reposer. Dans son selfie en gros plan, l’actrice est magnifique dans une paire de costume de nuit dépouillé et un look sans maquillage. Elle a également mis une légende intéressante qui se lit comme suit: « Pjs un lundi. Quelle vie. »

Alors que la photo de Kareena a attiré beaucoup d’attention, son ami et designer Manish Malhotra n’a pas tardé à déposer un emoji coeur rouge sur le message. Sœur Riddhima Kapoor Sahni et la maquilleuse de Bebo, Pompy, ont également commenté le message. Karisma a également consulté la section des commentaires et a laissé tomber les emoji de cœur rouge.

Récemment, la future maman a retrouvé son gang de filles alors qu’elle partageait une photo sur ses réseaux sociaux. Sur la photo, on peut la voir posant avec BFF Malaika Arora, Natasha Poonawala, Amrita Arora et Mallika Bhat, alors qu’elle manquait sa sœur Lolo alias Karisma Kapoor comme elle l’a mentionné dans sa légende.

Kareena est absolument magnifique dans un caftan bleu pendant que son gang de filles se jumelait dans des tenues en noir et blanc.

Bebo a terminé l’année 2020 sur une note heureuse en postant une photo heureuse avec son mari Saif Ali Khan et son petit munchkin Taimur Ali Khan. Sur les photos, le trio a l’air assez adorable car il donne des objectifs familiaux parfaits. Elle a également mis une longue légende avec l’image, dont une partie se lit comme suit: «Fin de l’année en se blottissant et en essayant de forcer les garçons à obtenir une image parfaite…»

Bebo a en outre appelé Saif et Taimur « l’amour de la vie » et a mentionné que sans eux, l’année 2020 ne serait pas possible. Elle a en outre souhaité à tout le monde amour et espoir et une bonne année.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Bebo a été vu pour la dernière fois à Good Newwz avec Akshay Kumar, Kiara Advani et Diljit Dosanjh. Elle sera vue ensuite dans Laal Singh Chaddha en face d’Aamir Khan.