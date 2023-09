Kareena Kapoor Khan : la star de Bollywood qui a tout pour plaire

En 2000, le public du cinéma hindi attendait avec impatience les débuts au cinéma de l’un des acteurs les plus emblématiques de Bollywood, Raj Kapoorla petite-fille de Kareena Kapoor. Avec Réfugié, Kareena, 19 ans, a fait ses débuts sur grand écran, qui ont servi de tremplin pour son illustre carrière d’actrice. Depuis, l’actrice s’est imposée comme l’une des stars les plus rentables et les plus populaires en Inde et bénéficie d’une énorme base de fans parmi le public et même parmi ses contemporains. Bien que ses choix cinématographiques se soient avérés fructueux, l’acteur a brisé plusieurs normes avec ses choix professionnels et de carrière au cours d’une carrière s’étalant sur plus de deux décennies. Qu’il s’agisse de son choix de se marier au sommet de sa carrière ou d’essayer de rompre avec les stéréotypes de ses personnages et d’essayer des rôles non conventionnels ; Kareena n’a jamais hésité à obtenir ce qu’elle veut.

Rôles non conventionnels

Tandis que Kareena faisait ses grands débuts à Bollywood avec le film de guerre Réfugié, l’acteur a choisi de jouer un rôle glamour avec Pooja AKA Poo dans le drame familial de Karan Johar, Kabhi Khushi Kabhie Gham. Le personnage préféré des fans est toujours l’une de ses performances les plus parlées et jouit d’un statut culte parmi les amoureux de Bollywood. Mais malgré l’amour immense qu’elle portait à Poo, Kareena a refusé d’être stéréotypée en tant qu’actrice et a continué à jouer dans des films, notamment Chameli, Yuva et Omkara pour prouver ses prouesses d’actrice. Les films ont valu à Kareena un succès critique et une reconnaissance et l’ont établie comme l’actrice à surveiller.

Mais ce n’est que lorsque Jab que nous avons rencontré que Kareena a prouvé son courage en tant qu’actrice et star bancable. Avec Allez, Kareena a offert à ses fans un autre personnage emblématique qui reste gravé dans leur cœur. L’acteur n’a pas hésité à expérimenter ses rôles et a également figuré dans des films comme Héroïne, Talaash et Udta Pendjab. Avec sa dernière sortie Jaane Jaan, l’actrice tente une fois de plus de rompre avec son image d’actrice mainstream et de relever le défi d’incarner un personnage intense dans un thriller policier et policier.

Défier la convention de la durée de conservation d’une actrice

A 43 ans, Kareena Kapoor Khan reste l’une des actrices les plus recherchées de Bollywood. Ses derniers films ont été tournés avec les meilleurs acteurs de l’industrie ; Aamir Khan (Laal Singh Chaddha), Akshay Kumar (Bonne nouvelle) et Irrfan Khan (Angrezi Médium). L’un de ses prochains films comprend celui de Rohit Shetty Singham 3 avec Ajay Devgn.

L’acteur continue de briser la norme de la durée de vie d’une actrice et est l’une des stars les plus occupées de l’industrie. Alors que Jaane Jaan sort sur OTT aujourd’hui, l’acteur attend la première de son prochain film, Les meurtres de Buckingham au 67ème BFI London Film Festival en octobre. L’acteur commencera alors le tournage de Singham 3 tout en gérant simultanément son émission de radio Ce que veulent les femmes et tournage pour des couvertures de magazines.

Maintient un équilibre sain entre travail et vie privée

Kareena, l’une des actrices les plus occupées de Bollywood, maintient un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. L’acteur se fait un devoir de passer des vacances et des réunions en famille de temps en temps tout en célébrant des festivals avec les membres de sa famille élargie et ses amis. Pour Kareena, s’occuper de ses deux fils, Taimur et Jeh, est en tête de liste et l’acteur s’assure de garder un œil sur tout ce qu’ils font dans la journée, même lorsqu’elle est en tournage.

Kareena passe également du temps avec son « gang de filles », comprenant sa sœur Karisma et ses amies Malaika et Amrita Arora. L’acteur est également de bons amis avec Karan Johar et Arjun Kapoor et on la voit souvent passer du temps en dehors du travail avec ses amis à la maison ou en vacances.

Films à venir

Kareena Kapoor Khan refuse de ralentir et a plusieurs films en préparation. L’acteur sera ensuite vu dans le film de Hansal Mehta Les meurtres de Buckingham. Kareena est également occupée à tourner pour L’équipage, où elle sera vue aux côtés de Tabu et Kriti Sanon. L’acteur a également Singham 3 avec Ajay Devgn et Veere Di Mariage 2 dans son chaton.