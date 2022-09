Brahmastra Part One: Shiva, avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux, est sorti avec une réponse tonitruante le vendredi 9 septembre et les cinéphiles ne peuvent s’empêcher de louer la direction brillante, le scénario engageant et l’excellent VFX appelant le fantasme d’Ayan Mukerji aventure épique comme un grand spectacle visuel.

Après Hrithik Roshan et Arjun Kapoor, d’autres célébrités de Bollywood ont maintenant rejoint le mouvement et ont fait l’éloge de l’artiste à gros budget mettant également en vedette Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy dans des rôles clés avec Shah Rukh Khan faisant une apparition.

Kareena Kapoor Khan, qui a été vue pour la dernière fois dans Laal Singh Chaddha, dirigée par Aamir Khan, s’est tournée vers ses histoires Instagram et a écrit : “Une expérience incroyable ! Bravo à toute l’équipe (applaudissements d’emojis).” Elle a même ajouté l’emoji cinq étoiles avec sa critique croustillante.





Janhvi Kapoor est allée sur ses histoires Instagram et a écrit : “Le sentiment de fierté que j’ai ressenti en regardant cette vision prendre vie était vraiment écrasant. C’était si bon d’être dans un théâtre bondé avec un public qui applaudit, hurle et siffle !!! Les sons de célébration et d’appréciation pour un véritable travail d’amour. Le travail acharné, la passion et la vision étaient magiques à voir. Félicitations pour avoir créé quelque chose que nous pouvons tous être fiers d’appeler une œuvre du cinéma indien.”

“Félicitations à l’équipe Brahmastra. Vivez cela uniquement au théâtre. Vraiment faire vivre la magie des cinémas sur grand écran. @ayan_mukerji le bgm les performances les vfx tout”, a écrit Varun Dhawan qui a félicité toute l’équipe et en particulier le réalisateur Ayan Mukerji.





Pendant ce temps, le film a eu une ouverture exceptionnelle avec des collections brutes de Rs 75 crore dans le monde le premier jour de sa sortie et il est prévu que Brahmastra, réalisé avec un budget estimé d’environ Rs 410 crore, franchira la barre des Rs 100 crore par rapport à collectes nationales de l’Inde au cours du premier week-end lui-même.