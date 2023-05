Kareena Kapoor Khan ignore un fan qui espère un selfie à l’aéroport ; les internautes critiquent son attitude [Watch Video]

Kareena Kapoor Khan est l’une des actrices les plus adorées de Bollywood. Elle a des fans dans tous les groupes d’âge. L’attitude de l’actrice est quelque chose dont on parle souvent sur les réseaux sociaux, et cela s’est reproduit. Elle a été vue à l’aéroport de Bombay. L’actrice était de retour du Grand Prix de Monaco. Une femme a été vue marchant derrière l’actrice espérant qu’elle poserait avec elle pour une photo. Mais l’actrice l’ignore et marche devant. La femme après l’avoir traînée un peu recule. Il semble que Kareena Kapoor Khan était très fatiguée et voulait se précipiter chez elle.

Regardez la vidéo de l’aéroport de Kareena Kapoor Khan

Certains internautes ont déclaré que cela arrivait plus à Kareena Kapoor Khan qu’à d’autres acteurs. L’actrice a été cliquée refusant les photos plus souvent que de nombreuses autres stars de Bollywood. Une personne a commenté : « Non seulement sa taille est zéro, mais elle est également zéro. Pourquoi cette dame derrière elle pour un autographe ? L’attitude la fera bientôt tomber », tandis que quelqu’un d’autre a dit : « Non, elle a un problème d’attitude. » Jetez un œil à la section des commentaires…

Il n’est pas surprenant que certains internautes fassent des comparaisons. Nous avons vu des acteurs comme Kartik Aaryan, Sara Ali Khan, Varun Dhawan, Vicky Kaushal et Shraddha Kapoor qui ne disent jamais pour un selfie. Même s’ils sont occupés à l’aéroport, ils s’arrêtent un moment pour une photo. Il y a quelques jours, Salman Khan a embrassé un jeune homme pour le plus grand plaisir des papas.

Kareena Kapoor Khan et Yuvraj Singh étaient ensemble à Monaco pour l’événement. Ce sont des ambassadeurs de la marque Puma en Inde. Des célébrités asiatiques représentant des marques de luxe voyagent dans le monde entier. Les gens n’ont pas aimé quand Kareena Kapoor Khan a fait un commentaire plutôt sarcastique lorsqu’on l’a interrogée sur Boycott Bollywood lors des promotions de Laal Singh Chadha. Sur le plan professionnel, elle a Devotion of Suspect X de Sujoy Ghosh, The Crew de Rhea Kapoor et le thriller d’investigation de Hansal Mehta.