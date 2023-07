Kareena Kapoor Khan fête ses 23 ans à Bollywood et célèbre en donnant un aperçu du film de Hansal Mehta

Kareena Kapoor Khan règne à Bollywood ainsi que dans nos cœurs depuis 23 ans maintenant. Qu’il s’agisse de donner vie à son personnage de Kabhi Khushi Kabhie Gham Pooh ou de donner envie aux fans d’adopter sa personnalité de type Geet de Jab We Met, Kareena a toujours parfaitement compris et exécuté la mission. Et pouvez-vous croire que la diva de B-town compte 23 ans en tant qu’actrice dans l’industrie cinématographique hindi ? Oui. Aujourd’hui, le 29 juin, Kareena a célébré cette étape importante de 23 ans dans sa carrière, en taquinant les fans avec un aperçu de son prochain film.

Kareena Kapoor Khan termine 23 ans à Bollywood

« 23 ans d’être né devant la caméra aujourd’hui Et il y en a encore 23 à faire Photo – TBM shoot » a légendé Kareena Kapoor Khan sur son post Instagram. La photo de BTS semblait provenir des décors de son prochain film avec le réalisateur Hansal Mehta, intitulé The Buckingham Murders.

Bien que le visage de Kareena n’ait pas été révélé sur la photo, c’est son regard perçant à travers la toute petite ouverture du clin qui nous a captivés au-delà de toute mesure. Parallèlement à la publication, l’actrice de Laal Singh Chadha a également publié une série d’emojis aléatoires.

Les célébrités et les fans de Bollywood réagissent au message de Kareena Kapoor

Peu de temps après la publication du message sur Internet, des membres de la fraternité de Bollywood se sont précipités dans les commentaires pour féliciter Kareena Kapoor Khan. Alors que sa sœur Karisma Kapoor a réagi au message et a ajouté un seul emoji au cœur rouge, Neha Dhupia a écrit : « Plus d’amour ». S’adressant à Kareena en tant que Bebo, l’acteur Vijay Varma a commenté : « Beaucoup de félicitations Bebo ji. Tu es le meilleur. » « 23 ans de style et d’audace », a commenté Ekta Kapoor.

Les fans sont également devenus émotifs et ont réagi au message. « Queen. Félicitations !! Un tel point de repère », a jailli un utilisateur. « Wow ! 23 ans, c’est incroyable ! Je te regarde depuis que je suis enfant et je suis tombée amoureuse de ta performance. Tu es une actrice phénoménale, garde le feu allumé », a écrit une autre admiratrice inconditionnelle de Kareena Kapoor Khan.

Les prochains films de Kareena Kapoor Khan

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le prochain film de Kareena Kapoor Khan, The Buckingham Murders, il est présenté comme un mystère de meurtre mordant. En dehors de ce réalisateur Hansal Mehta, Kareena s’est associée au cinéaste Sujoy Ghosh pour Devotion Of Suspect X, avec également Vijay Varma et Jaideep Ahlawat. Ce n’est pas tout. Elle fait partie de The Crew de Rajesh Krishnan, aux côtés de Tabu et Kriti Sanon.