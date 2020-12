Alors qu’elle se prépare à accueillir son deuxième enfant avec son mari Saif Ali Khan, l’actrice Kareena Kapoor Khan nous montre comment faire basculer la mode de maternité dans les kaftan kurtas. L’actrice a été aperçue à l’extérieur de sa résidence vendredi dans un kaftan kurta de couleur moutarde, qu’elle a associé à un pantalon en soie dorée et des appartements de style kolhapuri aux couleurs assorties.

Le kaftan kurta avait également une broderie florale sur ses manches et son décolleté. L’actrice portait également un masque noir et attachait ses cheveux en chignon en faisant un signe de la main aux paparazzi.

L’amour de Kareena pour le caftan est assez évident. La star de Good Newwz avait même lancé sa propre #KaftanSeries sur son profil Instagram où elle montrait une large collection de caftans à ses abonnés. La tenue simple et spacieuse est parfaite pour les rencontres intimes et les sorties, surtout si vous êtes une femme enceinte.

Pour son 40e anniversaire cette année, Kareena portait un caftan couleur pistache dessiné par Anita Dongre.

Cette création prêt-à-porter de la créatrice Anita avait mis en valeur des fleurs rouges éclatantes et un ourlet imprimé vert forêt. Le tissu léger avec manches ballon et encolure Henley avec pompon sur le devant est une tenue parfaite pour les futures mamans.

Avant cela, Kareena arborait une création Masaba Gupta à imprimé tribal. Kareena avait l’air confortable et même espiègle dans cette robe caftan de couleur moutarde.

Présentant une toute nouvelle impression de caftan en octobre, Kareena a posté un autre selfie dans lequel elle portait une création à carreaux. Le caftan noir et blanc avait une bordure rouge contrastante et rehaussait son look sans maquillage.

Dans un autre selfie du début de l’année, Kareena profite de ses jours de verrouillage avec ce caftan apaisant imprimé bleu ciel. Kareena a légendé la photo: «Avez-vous demandé une autre photo de Kaftan? Non. Est-ce que je l’ai encore mis en place? Oui. # ThankMeLater #KaftanSeries »

L’actrice avait récemment passé du temps de qualité en famille à Palampur, Himachal Pradesh. Kareena était accompagnée de son mari Saif et de leur fils, Taimur Ali Khan.