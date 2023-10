Kareena Kapoor Khan explique en quoi Shah Rukh Khan est différent d’Aamir Khan ; l’appelle l’empereur

L’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan était pour la dernière fois dans Jaane Jaan sorti sur Netflix. L’actrice a travaillé avec les trois Khans de Bollywood, dont Salman Khan, Shah Rukh Khan et Aamir Khan. Bebo a partagé l’espace d’écran avec SRK dans Ra-One, Ashoka, Don et Kabhi Khushi Kabhie Gham, alors qu’elle a été vue avec Aamir dans Talaash : The Answer Lies Within, 3 Idiots et Laal Singh Chaddha et dans Bajrangi Bhaijaan et Bodyguard avec Salman Khan.

Récemment, Kareena, dans une interview avec Mid-Day India, a expliqué à quel point c’était complètement différent de travailler avec Aamir et Shah Rukh. Bebo a déclaré qu’Aamir était assez concentré et qu’il était devenu le personnage sur lequel il travaillait. Elle a en outre ajouté qu’Aamir aime vivre avec les personnes avec qui il travaille et parle du film. Elle dit même qu’elle est une grande fan d’Aamir selon l’actualité du divertissement. Parfois, Kareena dit à Aamir de se calmer un peu alors qu’il devient obsédé par le film.

Kareena s’est extasiée à propos du dernier film de Shah Rukh Khan, Jawan, et a déclaré que l’empereur était moins que tout ce que les gens l’appellent. SRK est fait d’autre chose, il est fait d’un tissu spécial dont personne n’est fait. Elle a ajouté en disant que Shah Rukh Khan travaille avec chaque personne sur le plateau et pas seulement avec son personnage. Il est même préoccupé par l’homme de lumière et SRK est plutôt gentil et inquiet. Elle l’a félicité en disant que SRK faisait tout en même temps et qu’il était multitâche. Il met même tout le monde à l’aise. Elle a dit qu’après Jawan Shah Rukh Khan est la plus grande star.

Sur le plan du travail, Kareena a été félicitée pour son rôle dans Jaane Jaan.