Kareena Kapoor et Saif Ali Khan se détendent à Londres, mettant un terme à leur emploi du temps chargé. Le couple est accompagné de leurs deux adorables munchkins Taimur et Jeh. Kareena a traité les fans avec des aperçus de ses journaux de vacances sur les réseaux sociaux. Et comme si cela ne suffisait pas, la sœur de Saif, Saba Ali Khan, qui est également à Londres, a publié des extraits des petits Taimur et Jeh sur Instagram, illuminant notre journée. Récemment, Saba Ali Khan a partagé un autre cliché adorable, mettant en vedette Kareena Kapoor et Taimur. Inutile de mentionner que la photo nous a laissé jaillir du duo mère-fils.

Kareena Kapoor Khan et Taimur partagent un moment mère-fils

« Mère et fils. Tout simplement parfaits. Mahsha’Allah », lit-on dans la légende. La photo a capturé Kareena Kapoor Khan assise sur une pelouse verdoyante, avec Taimur sur ses genoux. L’actrice était habillée en tenue décontractée, portant un simple t-shirt blanc et une paire de jeans en denim bleu clair. Elle arborait un look sans maquillage pour la journée et laissait ses cheveux s’ouvrir. Taimur a enfilé une chemise vert citron, associée à un jogging noir anthracite. Tandis que Kareena regardait affectueusement son fils aîné, Taimur lui adressa un sourire malicieux.

Les fans réagissent à la photo de Kareena Kapoor Khan et Taimur

Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi à la photo de Kareena et Taimur dans la section des commentaires. Alors que l’un d’eux a appelé le duo « Adorable », un autre a plaisanté, « Quelle belle photo. » Un troisième individu appelé Taimur, « junior Raj Kapoor ». D’autres ont laissé tomber inlassablement des émojis au cœur rouge.

Plus de photos de Jeh et Taimur de leurs vacances à Londres

Les photos de la famille Pataudi ne s’arrêtent pas là. Il n’y a pas si longtemps, Saba Ali Khan a ajouté deux autres photos à sa chronologie Instagram, mettant en vedette Taimur et Jeh. Au premier clic, nous avons eu un aperçu des deux frères levant la main avec amusement, n’ayant l’air que mignons. Inaaya, la fille de Soha Ali Khan et de Kunal Khemu, a également fait une apparition dans le message, recréant la même pose. Dans le clic suivant, Jeh, 2 ans, a conquis nos cœurs avec son adorable sourire, tenant une orange.

Vérifiez les images ici:

Kareena Kapoor et Saif Ali Khan ont visité BBC Earth Experience

Pendant leur voyage, Kareena Kapoor et Saif Ali Khan ont visité la BBC Earth Experience. L’actrice de Laal Singh Chadha a partagé une série de photos de leur sortie en famille sur les lieux. Taimur a fait une apparition spéciale sur l’une des images, émerveillé par les constellations artificielles. Mais ce sont les expressions maladroites de Saif Ali Khan dans un selfie, pris par Kareena, qui ont volé la vedette à sa femme.