Kareena Kapoor Khan et Soha Ali Khan partagent des photos de retour pour souhaiter à Kunal Kemmu son anniversaire

L’acteur Kunal Kemmu a célébré mardi 25 mai son 38e anniversaire en famille. Les souhaits de l’acteur « Go Goa Gone » de sa famille et de ses amis ont afflué sur les réseaux sociaux. Kareena Kapoor Khan a partagé une photo de retour en souhaitant Kunal et a également promis de revivre ces souvenirs.

« Joyeux anniversaire, beau-frère … Je promets que nous recréerons bientôt cette photo … en avoir une belle », a-t-elle écrit dans son message.

Kunal a répondu au message de Kareena et a dit: « Hahahahaha .. oui oui nous devons le faire .. » avec un emoji de cœur.

L’épouse de Kunal, Soha Ali Khan a également souhaité son mari et l’a appelé «un prisme de la perfection» qui complète leur famille.

En partageant la vidéo du collage de photos de Kunal, Soha a écrit: «Joyeux anniversaire @kunalkemmu Une autre année, un autre verrouillage … mais je suis reconnaissant pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous êtes devenu. On dit qu’un Gémeaux a deux côtés mais que vous êtes un polygone de provocation, un prisme de perfection – quelle que soit votre forme, vous complétez le puzzle qui est nous. Merci @entropydigital d’avoir mis tout cela ensemble! »

Soha a également donné à ses fans un aperçu des célébrations d’anniversaire de Kunal cette année. Elle a partagé une série de photos dans lesquelles le couple et leur fille, Inaaya, peuvent être vus avec leur famille avec un ballon du numéro 38, faisant référence à l’âge de Kunal. «Posé, non posé, reposé et exposé! Anniversaires avec @kunalkemmu », a-t-elle écrit dans le post.

La sœur de Soha, Saba Pataudi a également souhaité Kunal ou comme elle aime l’appeler «frère» – son autre frère. Partageant quelques publications sur Instagram, Saba a écrit: «Bro …! Kunal … en vous souhaitant de très nombreux moments. Que la vie vous donne le succès et le bonheur en abondance. »

Plusieurs célébrités de Bollywood ont également laissé tomber leurs souhaits pour Kunal dans les commentaires. L’acteur Nehu Dhupia a écrit: «Heureux heureux @kunalkemmu», tandis que l’acteur Amrita Arora a commenté: «Joyeux anniversaire @kunalkemmu

Sur le plan du travail, Kunal – ou Khemster comme on l’appelle affectueusement – a été vu pour la dernière fois dans le thriller comique « Lootcase » qui a été présenté en première sur Disney + Hotstar. Avant cela, il a joué dans le thriller d’action «Malang» dans lequel il a joué le principal antagoniste appelé Michael Rodrigues.