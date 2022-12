Kareena Kapoor Khan et Saif Ali Khan ont l’air royal alors qu’ils assistent au Festival du film de la mer Rouge

Le tapis rouge du Red Sea Film Festival mettra en vedette la royauté desi grâce à Kareena Kapoor et Saif Ali Khan. Kareena a posté une photo d’elle-même et de Saif habillés pour la nuit étoilée du festival sur Instagram.

Saif portait une tenue blanche impeccable, tandis que Kareena enfilait une robe bleue fluide de Monique Lhuillier et tirait ses cheveux en queue de cheval.

Elle a écrit dans son message : “Ne jamais me sentir bleu avec mon homme… toujours le porter.”





Kareena et Saif sont les dernières personnalités célèbres à avoir participé au Festival du film de la mer Rouge. Shah Rukh Khan, Kajol, Priyanka Chopra, AR Rahman, Shekhar Kapur, Shabana Azmi et d’autres étaient présents à la cérémonie inaugurale.

Kareena a récemment terminé la phase de tournage de sa prochaine production Hansal Mehta. Kareena apparaîtra dans l’adaptation de Sujoy Ghosh de The Devotion of Suspect X, qui comprend également Vijay Varma et Jaideep Ahlawat, dans les mois à venir.

Tout en parlant d’élever ses fils Taimur Ali Khan et Jeh, dans une récente interview, Kareena a déclaré que ses deux fils “doivent comprendre” que son mari Saif Ali Khan et elle “parents qui travaillent”. Kareena a déclaré à News18.com dans une interview : “Mes enfants doivent comprendre cela parce que Saif et moi sommes des parents qui travaillent. Et c’est quelque chose que j’ai toujours dit à Taimur.” Kareena a ajouté qu’elle travaillait depuis que Taimur avait sept mois tout en ajoutant qu’elle se faisait un devoir de lui dire que si certains jours, elle devait sortir, d’autres, son père devait le faire.

“C’est quelque chose qu’il a compris et lui et Jeh doivent grandir pour comprendre que leurs deux parents travaillent pour que nous puissions tous avoir une bonne vie. Ils doivent respecter le fait que la femme de la maison travaille aussi. Ils doivent savoir que leur mère va aussi travailler. Le travail est une partie de moi qui sera toujours là. C’est ainsi que mes garçons devront être élevés », a déclaré Kareena.