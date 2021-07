Kareena Kapoor Khan et Saif Ali Khan nomment leur deuxième fils ‘Jeh’, savent que c’est important

Depuis que Kareena Kapoor Khan a donné naissance à son deuxième enfant avec Saif Ali Khan plus tôt cette année, les fans attendent d’apercevoir le petit munchkin et de savoir comment les parents l’ont nommé. Alors que Kareena a partagé quelques photos du petit nabab sur son compte Instagram, son visage était couvert. Et à ce jour, le couple star n’a pas révélé le nom de leur deuxième-né.

Cependant, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Kareena et Saif auraient nommé leur deuxième fils, « Jeh », ce qui signifie « oiseau à crête bleue ».

Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation de Kareena ou de Saif ni aucune déclaration officielle que le couple a publiée, les rapports suggèrent que le couple appelle avec amour leur deuxième fils Jeh et que son nom pour la documentation officielle n’a pas encore été finalisé.

C’était à l’occasion de la Journée de la femme cette année, que Kareena avait partagé la première photo de son deuxième bébé.

Là encore, elle a partagé une photo du petit nawab jouant avec Taimur et papa Saif, alors qu’elle couvrait son visage avec un emoji. Le jour de la fête des mères, Kareena a de nouveau partagé une photo monochrome de Taimur Ali Khan tenant son petit frère dans ses bras. Elle l’a légendé comme suit : « Il n’y a rien que les femmes ne puissent pas faire. Bonne journée de la femme, mes amours #InternationalWomensDay. »

Cependant, en avril, le père de Kareena, Randhir Kapoor, avait « accidentellement partagé une photo de sa fille et du deuxième-né de Saif, même si le couple n’avait publié lui-même aucune photo officielle ». Le message a été immédiatement supprimé, mais nous avions réussi à faire une capture d’écran de la photo.

Jetez un oeil ici :

Plus tôt, dans son talk-show What Women Want, Kareena, qui attendait son deuxième enfant à ce moment-là, avait parlé de la nommer ainsi que le deuxième-né de Saif. Parlant de tous les noms auxquels ils ont pensé, Kareena avait dit à Neha Dhupia lors d’un épisode qu’ils n’avaient pensé à aucun nom. « Je vais m’attaquer à ça à la fin », avait déclaré Kareena.

Kareena et Saif ont un fils aîné, Taimur Ali Khan. En février de cette année, annonçant l’arrivée du bébé, Saif avait déclaré dans un communiqué : « Nous avons eu la chance d’avoir un petit garçon. Maman et bébé sont en sécurité et en bonne santé. Merci à nos sympathisants pour leur amour et leur soutien.