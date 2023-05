Kareena Kapoor Khan et Kriti Sanon ont pris leurs avatars les plus stylés à l’aéroport [watch viral video]

Célébrités repérées : Les actrices de Bollywood Kareena Kapoor Khan et Kriti Sanon ont récemment été aperçues ensemble à l’aéroport. Le repérage des deux est devenu un sujet de discussion et cette vidéo devient virale. Dans la vidéo, on les voit tous les deux rire, rire et donner des poses aux papas. Kriti Sanon est très belle dans une tenue bleue, tandis que le look décontracté de Kareena est également un spectacle à voir. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.