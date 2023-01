Kareena Kapoor Khan et Karisma Kapoor critiquées par les fans pour avoir ignoré un enfant voulant cliquer sur une photo [Watch Video]

En général, les stars de Bollywood posent avec des fans pour des photos. Il y en a beaucoup qui ne disent jamais non au moins aux enfants. Hier, Kareena Kapoor Khan et Karisma Kapoor ont été vues devant leur résidence à Bandra. Kareena Kapoor Khan était vêtue d’une chemise à carreaux avec un jean évasé tandis que Karisma Kapoor portait une tenue blanche surdimensionnée. Les dames se sont arrêtées momentanément pour les bouillies. Il y avait une petite fille qui est venue en courant voir les dames. Mais on peut voir les actrices l’ignorer et marcher à l’intérieur. Il est évident qu’ils semblaient pressés. Jetez un oeil à la vidéo…

Cela n’a pas impressionné les internautes. Les gens pensent que les deux auraient pu lui donner une photo compte tenu de l’enthousiasme avec lequel elle est venue en courant. Une personne a commenté : « Des tantes arrogantes… woh bachchi picture click karane aayi thi. Bechari ko naraj kar diya », tandis que quelqu’un d’autre a dit : « Horrible comportement horrible, ça ne coûte rien de prendre une photo. Gosh Kareena n’est toujours pas gentille .” Une autre personne a écrit que l’enfant courait avec tant d’amour et que c’était dégoûtant de voir un tel comportement de la part des deux femmes.

Kareena Kapoor Khan n’est pas nouvelle pour recevoir de telles critiques sur les réseaux sociaux. Une vidéo d’elle criant sur un chauffeur était également devenue virale. L’actrice travaille sur plusieurs projets. Il y a un film avec Hansal Mehta et Sujoy Ghosh. Les deux sont des thrillers. Le tournage du film Hansal Mehta s’est déroulé à Londres tandis que l’autre s’est déroulé à Darjeeling. Le film Sujoy Ghosh est une adaptation du best-seller japonais The Devotion of Suspect X de Keigo Higashino. Les stars de Bollywood ont fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers temps par le grand public.