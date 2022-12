Kareena Kapoor Khan et Jeh Ali Khan font du yoga en s’amusant est la chose la plus mignonne que vous regarderez aujourd’hui

Kareena Kapoor Khan bénéficie d’un énorme fan suivant. Mais ses fils Taimur Ali Khan et Jeh Ali Khan ont leurs propres fan clubs. Ainsi, lorsqu’une photo ou une vidéo de Bebo avec les deux ou l’un de ses garçons est publiée sur les réseaux sociaux, les gens doivent tout laisser tomber et regarder. Et aujourd’hui, nous avons quelque chose qui conjurera définitivement le blues du lundi. Kareena Kapoor Khan est une passionnée de yoga connue. Elle ne jure que par la forme d’exercice pour rester en forme et rester éclatante. Et aujourd’hui, alors qu’elle était à sa séance de yoga, la petite Jeh a décidé que c’était le moment idéal pour jouer avec maman. Le petit tombe du tapis de yoga pendant que Kareena est en action et inspire des sourires et des awws. Regardez la vidéo et nous parions qu’elle embellira votre journée.