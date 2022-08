Kareena Kapoor Khan est brutalement honteuse de son âge et de son corps pour sa récente sortie avec Saif Ali Khan et son fils Taimur ; les internautes l’appellent “plate”, “vieille”

Kareena Kapoor Khan est récemment sortie pour un déjeuner avec son mari Saif Ali Khan et son fils Taimur. Elle a été vue portant un ganji et un pantalon de survêtement tandis que Saif sortait avec un t-shirt et un pantalon décontractés. Mais elle ne savait pas que sa récente sortie en famille serait ciblée par des internautes qui l’ont brutalement honteuse de son âge et de son corps pour son apparence.

Dès que ses vidéos et ses photos ont été mises en ligne, les gens ont fait des commentaires désagréables sur son corps en disant qu’elle était devenue plate et ressemblait plus à un homme. Beaucoup de gens l’ont trouvée vieille tandis que beaucoup d’autres se moquaient du fait que Laal Singh Chaddha ne trouvait pas de preneurs dans les menaces.

Regarde.

Avant la sortie de la vedette d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, Kareena a fait face à des critiques massives pour sa déclaration sur les tendances de boycott de Bollywood. Elle avait dit qu’elle ne prenait pas ces tendances au sérieux. Les gens déterrent son ancienne vidéo où elle avait dit: “Si vous ne l’aimez pas, ne la regardez pas.” Après avoir été brutalement critiquée, Kareena a ensuite fait demi-tour et a demandé aux gens de regarder son film car elle et Aamir se sont réunis après tant d’années.

Les appels au boycott ont gravement affecté les films récemment sortis tels que Laal Singh Chaddha, Raksha Bandhan et Dobaaraa. Les gens ont été d’avis que Bollywood ne crée pas de contenu original engageant et que la fraternité cinématographique les nourrit constamment de remakes.