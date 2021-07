Kareena Kapoor Khan entre dans l’esprit de Noël précoce et partage une photo de retour avec sa soeur Karisma Kapoor, mère Babita! | Nouvelles des gens

New Delhi: La reine de Bollywood Kareena Kapoor Khan nous a récemment ramenés dans le temps avec une adorable photo de son enfance et les fans ne peuvent s’empêcher de jaillir de l’air mignon de bébé Kareena ! Samedi 17 juillet, Kareena s’est rendue sur son compte Instagram pour partager une photo d’enfance inédite d’elle célébrant Noël dans les années 80 avec sa mère Babita et sa sœur aînée Karisma Kapoor. Sur les précieuses photos, Kareena est vue comme une enfant vêtue d’une robe blanche et bleue, posant gentiment pour la caméra. D’autre part, Karisma a été vue portant un pull blanc avec des broderies dorées dessus. Leur mère et actrice chevronnée Babita était magnifique dans une kurta orange métallique et bleu ciel.

Dans la légende, elle a écrit : « Est-ce déjà Noël ? #mamans girls #ces tenues sont géniales #les années 80 @therealkarismakapoor. »

Découvrez la photo de retour inestimable:

Kareena Kapoor Khan est sur le point de sortir son livre « Pregnancy Bible » et bien que les fans soient ravis de la sortie du livre, il a été pris dans la controverse.

Récemment, le président d’Alpha Omega Christian Mahasangh, Ashish Shinde, a déposé une plainte au poste de police de Shivaji Nagar à Beed pour le livre de Kareena. Le groupe chrétien a accusé Kareena et co-auteur du livre de blesser les sentiments religieux de la communauté, a déclaré un responsable. Dans la plainte, Shinde a fait référence au titre du livre, « Pregnancy Bible », écrit par Kareena Kapoor et Aditi Shah Bhimjani, et publié par Juggernaut Books.

L’actrice avait annoncé son livre le 9 juillet 2021, qui détaillera son expérience avec ses deux grossesses.

Côté travail, l’actrice sera prochainement vue dans ‘Laal Singh Chaddha’ d’Aamir Khan et l’opus magnum multistarrer ‘Takht’ de Karan Johar.

