Kareena Kapoor Khan enceinte pour la troisième fois ? L’actrice brise ENFIN le silence [View Post]

Kareena Kapoor Khan a fait les manchettes ces derniers jours à cause de sa rumeur de troisième grossesse. L’actrice, accompagnée de son mari Saif Ali Khan et de leurs enfants, Taimur Ali Khan et Jeh Ali Khan, est actuellement en vacances à Londres. Après avoir regardé les photos de vacances de l’actrice, les internautes ont émis l’hypothèse qu’elle attendait son troisième enfant avec Saif. Mais, finalement, la vérité a été révélée lorsque l’actrice s’est ouverte à ce sujet. Elle a précisé qu’elle n’était pas enceinte.

Bebo sur son histoire Insta a partagé : “Ce sont les gars des pâtes et du vin… Calmez-vous… Je ne suis PAS enceinte… Ufffff… Saif dit qu’il a déjà beaucoup trop contribué à la population de notre pays… . Profitez .. KK.”

Eh bien, Kareena était à la mode sur Twitter après que les rumeurs de sa grossesse aient fait la une des journaux. Il y avait des mèmes hilarants sur l’actrice et sa troisième grossesse. Découvrez-en quelques-uns ci-dessous…

Saif-Kareena pense au troisième enfant, Alia-Ranbir annonce une grossesse. Pendant ce temps Kat à Vicky pic.twitter.com/KU9bnnK5va — ????????? (@Lil_Gayu) 19 juillet 2022

Ce fil sera dédié à Memes sur Kareena Begum Khan !! Vous pouvez tous apporter vos contributions également. ?? Kareena après être tombée enceinte chaque année alternative : pic.twitter.com/xYt64arZzA —P???? (@KudiPatakha_) 19 juillet 2022

Outre Kareena, Aishwarya Rai Bachchan a également fait la une des journaux pour sa grossesse présumée. Voyons maintenant si l’actrice de Ponniyin Selvan donnera également des éclaircissements ou non.

En parlant des films de Kareena, l’actrice sera vue dans Laal Singh Chaddha, The Devotion of Suspect X, et Hansal Mehta’s next. Laal Singh Chaddha, qui met en vedette Aamir Khan dans le rôle principal, devrait sortir le 11 août 2022. Alors qu’Aamir a commencé les promotions du film, l’actrice ne l’a pas encore rejoint. Pendant ce temps, The Devotion of Suspect X marquera ses débuts OTT alors que le film devrait être présenté en première sur Netflix.