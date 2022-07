Kareena Kapoor Khan enceinte pour la troisième fois ? Des mèmes inspirés de Munnabhai, Mirzapur et bien d’autres inondent Twitter et ils vous feront ROFL

Les actrices de Bollywood et leurs rumeurs de grossesse font toujours la une des journaux. Eh bien, il y a deux actrices qui ont récemment fait la une des journaux parce qu’elles étaient enceintes, Kareena Kapoor Khan et Aishwarya Rai Bachchan. Kareena avait déjà deux enfants, Taimur Ali Khan (5 ans) et Jeh Ali Khan (1 an). Maintenant, les informations sur la troisième grossesse de Kareena ont fait le tour des réseaux sociaux et les internautes ont montré leur créativité. Il y a des mèmes hilarants sur les réseaux sociaux à propos de la troisième grossesse de l’actrice.

Eh bien, les mèmes sont inspirés de Munnabhai, Mirzapur, Gangs Of Wasseypur et d’autres films. Un internaute a posté une photo transformée de Katrina Kaif avec le dialogue de Richa Chadha de Gangs Of Wasseypur, “Kab khoon kholega re tera?” Découvrez les mèmes ci-dessous

Saif-Kareena pense au troisième enfant, Alia-Ranbir annonce une grossesse. Pendant ce temps Kat à Vicky pic.twitter.com/KU9bnnK5va ????????? (@Lil_Gayu) 19 juillet 2022

Ce fil sera dédié à Memes sur Kareena Begum Khan !! Vous pouvez tous apporter vos contributions également. ?? Kareena après être tombée enceinte chaque année alternative : pic.twitter.com/xYt64arZzA P???? (@KudiPatakha_) 19 juillet 2022

Ranbir à Saif et Kareena : pic.twitter.com/3jD6mPHstY Raghav Masoom (@comedibanda) 19 juillet 2022

Kareena :- je ne veux plus tomber enceinte Saïf :- pic.twitter.com/hgmMfzy5rE kunal jhurani (@myhumour_side) 19 juillet 2022

Deepika Padukone après avoir regardé Saif et Kareena : pic.twitter.com/fQspvwYrad UmderTamker (@jhampakjhum) 19 juillet 2022

Nous sommes sûrs que ces mèmes vous ont fait rire aux éclats. Eh bien, Kareena Kapoor Khan est une actrice qui n’a jamais caché sa grossesse. Pendant Taimur et Jeh, l’actrice a fièrement affiché le baby bump sur les réseaux sociaux et devant les paparazzi. En attendant, nous attendons simplement de savoir si les rapports de grossesse sont vrais ou faux.

Sur le front du travail, Kareena sera ensuite vue dans Laal Singh Chaddha qui met en vedette Aamir Khan dans le rôle principal. Le film devrait sortir le 11 août 2022. Alors qu’Aamir fait la promotion du film, Bebo ne l’a pas encore rejoint dans les promotions.