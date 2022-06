On dirait que la royauté de Bollywood, Kareena Kapoor Khan, est en pause de travail ! La star de Jab We Met est actuellement à Londres d’où elle a partagé un aperçu de sa pause bien méritée.

Lundi, la star de 41 ans s’est servie de sa poignée Instagram et a posté le premier aperçu de ses vacances à Londres, elle a légendé la photo, « J’ai attendu deux ans pour toi bébé … Joli .. #Sipping my coffee Coffee Lover « . Sur la photo, Kareena pourrait être aperçue en train de prendre la pose avec une tasse de son café préféré au célèbre restaurant britannique Pret.

Notre Bebo pouvait être vu portant une chemise blanche sous un gilet noir sans manches avec une paire de jeans en denim clair. Réagissant au message, l’amie de Kareena, la productrice Rhea Kapoor, a commenté : « Elle est arrivée. »

La co-vedette de Kareena, Jaideep Ahlawat, que l’on verra bientôt partager l’écran avec Kareena dans leur prochaine adaptation Sujoy Ghosh de The Devotion of Suspect X a écrit dans la section des commentaires : « @kareenakapoorkhan… Yeeee Yeeee… Vacation time . .. après tant de travail acharné. Profitez-en. »





Pour les non-initiés, les débuts OTT de Kareena sont un mystère de meurtre et seront diffusés sur Netflix. Il s’agit d’une adaptation à l’écran de l’une des œuvres les plus acclamées de Keigo Higashino, The Devotion of Suspect X. Il est basé sur l’histoire d’une mère célibataire qui pensait avoir finalement échappé aux griffes de son ex-mari violent mais les choses ne vont pas vraiment. son chemin. Outre Kareena, le film de Sujoy Ghosh met également en vedette Vijay Varma et Jaideep Ahlawat dans des rôles de premier plan.

Avant ses débuts OTT, Kareena sera vue sur grand écran à Laal Singh Chaddha face à Aamir Khan. Une adaptation officielle de Forrest Gump, plusieurs fois oscarisé par Tom Hanks, le réalisateur Advait Chandan devrait sortir en salles le 11 août 2022 et se heurtera au drame familial d’Akshay Kumar, Raksha Bandhan.

