Kareena Kapoor Khan commence à tourner pour Singham Again ; Ranveer Singh alias Simmba révèle un lien commun

Rohit Shetty a commencé à tourner pour son prochain dans le verset policier, qui est Singham encore aussi connu sous le nom Singham 3. Le nouveau film à venir aura Ajay Devgn reprenant son rôle de Bajirao Singham avec Ranveer Singh revenant comme Simba. Akshay Kumar, Deepika Padukone et Kareena Kapoor Khan font également partie du projet. Le tournage a débuté le 16 septembre 2023 avec Ajay et Ranveer. Le reste du casting devait rejoindre plus tard. Kareena Kapoor Khan a désormais rejoint le tournage de Singham encore.

Kareena Kapoor Khan rejoint le Singham encore tirer

Savourant le succès de ses débuts OTT, Kareena Kapoor Khan est passée à son prochain, Singham encore. Kareena a partagé un article à ce sujet dans le style Rohit Shetty. Elle a partagé une photo montrant Bebo dans le rôle d’Avni debout devant une voiture qui se renverse. Elle a l’air effrayée. Elle se tient seule au milieu de la route. Bebo a légendé la photo en disant qu’elle n’a pas besoin de dire pour quel film elle tourne. Elle a fait l’éloge du Rohit Shetty, qualifiant le réalisateur de l’un de ses favoris. Kareena révèle également qu’il s’agit de son quatrième film avec Shetty et est sûre que ce ne sera pas son dernier. « Ready Steady Go… » Kareena écrit avec des émoticônes de collision. Son message a fait la une des journaux de l’actualité du divertissement.

Découvrez la publication Instagram de Kareena Kapoor Khan sur Singham Again ici :

Ranveer Singh commente Kareena Singham encore poste; révèle un lien commun

Ranveer Singh, qui fait également partie du vers policier de Rohit Shetty, n’a pas tardé à laisser un commentaire sur le message de Kareena. Il a également révélé leur lien commun. Tout comme Kareena, Ranveer travaille également sur son quatrième projet avec le Khatron Ke Khiladi hôte. Il était ravi de travailler avec elle pour la première fois. Ranveer a finalement laissé tomber de nombreuses émoticônes de cœur et une émoticône de fantôme. Découvrez son commentaire ici :

Regardez cette vidéo de Kareena Kapoor Khan et Ameesha Patel ici :

Kareena Kapoor a travaillé avec Rohit Shetty dans Golmaal revient, Golmaal 3 et Singham revient. D’un autre côté, Ranveer a travaillé avec Rohit dans Simmba, Cirque et Sooryavanshi, ce dernier étant l’apparition de Ranveer. Retour à Singham 3, Deepika Padukone fera ses débuts en tant que flic dans le film. Rohit a révélé la même chose il y a quelques mois. Les fans sont très excités Singham encore. Le franchisé est très populaire en Inde.