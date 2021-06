Kareena Kapoor Khan célèbre le quarante-septième anniversaire de sa soeur Karisma Kapoor et la qualifie de « centre de l’univers »

Kareena Kapoor Khan a partagé une publication spéciale pour sa sœur Karisma Kapoor à l’occasion de son quarante-septième anniversaire. Kareena a créé un adorable montage de photos spéciales pour sa sœur avec un message émotionnel.

Elle l’a légendé: « Joyeux anniversaire à la femme la plus courageuse, la plus forte et la plus précieuse que je connaisse … ma sœur, ma meilleure amie, ma deuxième mère et le centre de notre famille. La nourriture chinoise est encore meilleure lorsque nous la mangeons ensemble . Je t’aime comme personne d’autre… Je me demande aussi parfois qui est la sœur aînée, mais c’est la meilleure partie d’en avoir une… Mon Lolo. »

Apparemment, les célébrations de l’anniversaire de Karisma avaient commencé tard hier soir. Kareena a partagé une photo de toute la famille présente à la séance de découpe de gâteau de Karisma. « Joyeux anniversaire au centre de notre univers », a-t-elle écrit.

Bestie Amrita Arora n’était pas loin non plus, elle a partagé un aperçu d’une fête d’anniversaire à minuit et a écrit : « Joyeux anniversaire ma chérie Karisma ! Puisses-tu toujours briller et être aussi belle qu’un beau vin millésimé. »

Karisma et Kareena Kapoor Khan sont les filles du fils aîné de Raj Kapoor, Randhir Kapoor et Babita Kapoor. Les deux sœurs ont remporté beaucoup de succès dans leur carrière d’actrice à Bollywood.